Ultimo, “La Favola Continua…”: annunciate quattro nuove date del tour

Dopo lo straordinario trionfo del tour Stadi 2022, che ha visto Ultimo esibirsi nei più iconici stadi d’Italia, per un totale di 15 date di cui 11 sold out e 600.000 biglietti venduti, a grande richiesta “La Favola Continua…”. Ultimo rinnova l’appuntamento con l’amato pubblico annunciando le quattro date del tour Stadi 2023. La tournée partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio. Da martedì 26 luglio alle ore 14:00 i biglietti saranno disponibili online e da domenica 31 luglio ore 11:00 anche nei punti vendita autorizzati

Il tour Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti, sarà l’occasione per Ultimo, 18 dischi d’oro e 52 dischi di platino, di tornare a cantare live, la sua dimensione preferita.