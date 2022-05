Ultimo, STADI 2022: sold out anche Torino e la seconda data di Firenze

Annunciati due nuovi sold out per il tour negli stadi di Ultimo, prodotto da Vivo Concerti, che porterà la musica del cantautore negli stadi delle principali città italiane. Al tutto esaurito di Roma, la prima data di Firenze e di Napoli, Modena, Pescara e il doppio appuntamento di Milano, si aggiungono anche Torino e la seconda data di Firenze.

Detentore di un record unico in Italia, mai prima un artista così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli stadi, con una tournée di 15 date Ultimo comincerà a scrivere un nuovo capitolo della storia dei live domenica 5 giugno 2022 presso lo Stadio Comunale di Bibione. Il tour farà poi tappa a Firenze (Stadio Artemio Franchi, sabato 11 giugno e domenica 12 giugno, entrambe sold out), Ancona (Stadio del Conero, venerdì 17 giugno), Torino (Stadio Olimpico Grande Torino, mercoledì 22 giugno, sold out), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona, sabato 25 giugno, sold out, e domenica 26 giugno), Modena (Stadio Alberto Braglia, giovedì 30 giugno, sold out), Bari (Stadio San Nicola, domenica 3 luglio), passando per Pescara (Stadio Adriatico, giovedì 7 luglio, sold out), Catania (Stadio Cibali, lunedì 11 e martedì 12 luglio), Roma (Circo Massimo, domenica 17 luglio, sold out) e si concluderà a Milano (Stadio San Siro, 23 luglio e 24 luglio, entrambe sold out).

Per questa tournée Ultimo, artista che ha già collezionato 16 dischi d’oro e 51 dischi di platino, reduce dalla collaborazione per il singolo “2step” con Ed Sheeran, canterà i suoi migliori successi. Porterà sul palco per la prima volta anche le canzoni presenti in “SOLO” (doppio disco di platino), ultimo album del cantautore e primo autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records.

Dal 2019 Ultimo è Goodwill Ambassador UNICEF e devolverà parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di ULTIMO STADI 2022 ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.