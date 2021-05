Ultra 2 Spotlight Camera: la videocamera più precisa di sempre di ARLO

Arlo Europe ha annunciato il lancio dell’ultimo dispositivo di sicurezza, Arlo Ultra 2 Spotlight Camera, che offre ai proprietari di casa una precisione senza precedenti per garantire massima protezione.

La nuova Arlo Ultra 2 Spotlight è la videocamera di sicurezza più accurata di Arlo che cattura i dettagli con una precisione 4 volte superiore alle videocamere di sicurezza standard. Permette ai proprietari di casa di zoomare le immagini fino a 12 volte, senza creare alcuna distorsione dei dettagli importanti che potrebbero ritornare utili nell’identificazione di un sospetto, anche di notte. Con il doppio dei fotogrammi catturati al secondo rispetto a una videocamera 1080p, Arlo Ultra 2 Spotlight registra i minimi dettagli in modo da poter catturare il momento esatto in cui un’attività sta avendo luogo. Il campo visivo eccezionalmente ampio e orientato a 180 gradi permette di sorvegliare aree estese della casa, mentre la funzione avanzata di Auto-Zoom e Tracking regola la messa a fuoco in modo automatico e segue gli oggetti in movimento per garantire la registrazione delle attività rilevanti.

Con Arlo SMART Security i video registrati dalla videocamera Arlo Ultra 2 Spotlight vengono archiviati in 4K in modo sicuro nel cloud per 30 giorni. Il piano Arlo SMART Security permette di monitorare e verificare la sicurezza della casa attraverso la videocamera e offre funzioni di rilevamento avanzate alimentate dall’intelligenza artificiale che consentono alla videocamera di distinguere le persone dagli animali domestici e dai pacchi, così da poter scegliere su cosa si deve focalizzare il device.

La videocamera invierà avvisi di movimento direttamente sullo smartphone dell’utente permettendo in ogni momento di agire tempestivamente qualora venisse rilevato un intruso. È possibile attivare una delle funzioni di sicurezza integrate tra cui la sirena o il faretto in condizioni di scarsa visibilità, per scoraggiare le potenziali minacce. Arlo Ultra 2 Spotlight è dotato di audio bidirezionale con cancellazione avanzata del rumore che permette di sentire e vedere esattamente cosa sta accadendo. La videocamera consente di ascoltare e comunicare con chiunque si trovi fuori dalla porta di ingresso.

00% senza fili, e con una batteria che dura fino a sei mesi con una sola carica, Arlo Ultra 2 Spotlight può essere installata facilmente per sorvegliare le parti più nascoste della proprietà. Arlo Ultra 2 Spotlight è collegata tramite un avanzato SmartHub che si inserisce semplicemente in un router e offre ai proprietari di casa un ulteriore livello di protezione della connettività, la gestione della batteria e la possibilità di memorizzare i video localmente. Resistente a qualsiasi condizione climatica – costruita per resistere al caldo, al freddo, alla pioggia o al sole – la videocamera si connette rapidamente allo smartphone tramite l’app, in modo da poter guardare video in diretta, regolare le impostazioni e intervenire da qualsiasi luogo, qualora fosse rilevato un movimento sospetto.

Il prezzo consigliato al pubblico è di €349.99. Arlo Ultra 2 Spotlight è disponibile su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati Arlo.