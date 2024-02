ULTRALIGHT CON CASHMERE: l’iconica fibra Intimissimi

La fibra più pregiata e amata di Intimissimi, l’Ultralight con Cashmere, torna con nuovi colori nella stagione Spring/Summer 2024 per regalare una coccola ad ogni donna.

Confortevole e soffice sulla pelle, l’Ultralight con Cashmere è il must-have per eccellenza nel guardaroba di ogni donna, grazie alla sensazione di leggerezza e calore che regala. Un incontro di fibre preziose, modal e cashmere, che rende i capi della linea unici e ideali per essere indossati in svariate occasioni: come capo intimo durante le fredde giornate invernali, ma soprattutto a vista, come sottogiacca, insieme ad un cardigan o da solo.

Modelli dal taglio classico, con scollo a barchetta ma anche a V o dolcevita, con o senza pizzo, sono riproposti per la stagione in una nuova palette colori che affianca ai colori basic le tonalità più di tendenza della stagione, come Morning Pink, Glowing Green, Dreamy Blue, Glacier Green e Dusty Lily.