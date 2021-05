Ultralight di Intimissimi: maglieria leggera e delicata

Se in inverno l’iconico Ultralight di Intimissimi è con Cashmere, per questa estate il Brand usa la Seta e crea una nuova combinazione leggera e delicata, perfetta per la stagione più calda ma non solo. Un tessuto dalle caratteristiche impercettibili, una leggerezza unica che conferisce ai capi una piacevole sensazione di freschezza una volta indossati.

T-shirt passe-partout, morbide e confortevoli, capisaldi dell’easy-to-wear contemporaneo, proposte sia a manica lunga, sia mezza manica, sia ¾ per adattarsi al meglio a corpo e stile di tutte le donne. Tante le varianti di scollo – a V, a barchetta, a madonna -, per esaltare qualunque tipo di décolleté. Di grande tendenza le canotte con scollo all’americana in diversi colori che lasciano intravedere l’intimo in trasparenza, per uno stille tutto da costruire con giochi di sovrapposizione.

Una palette ampia, che punta sui toni neutri come il bianco latte e il beige, ma si colora per i capi più di tendenza con toni grintosi quali ibis rose e sunset red.

Ancora una volta Intimissimi crea capi con infinite possibilità di combinazioni, una collezione da scoprire e indossare tutti i giorni, tutto l’anno.