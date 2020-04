Umberto Scandola: dalle auto da rally alle mascherine per frenare il Coronavirus

Per dare anche il suo contributo contro l’epidemia da coronavirus, la Giesse Scampoli, di proprietà della famiglia Scandola, assieme alla Freem ha iniziato la produzione di una mascherina protettiva certificata riutilizzabile. Circa 15.000 pezzi completamente “made in italy” prodotti giornalmente in provincia di Treviso.

“Ci siamo detti che non dovevamo perdere tempo. La velocità e le capacità imprenditoriali sono sempre state nel DNA della nostra

famiglia, da papà Graziano, a zio Giuliano, mio fratello Riccardo, io stesso e più recentemente mio nipote Mattia”– racconta Umberto

Scandola. “Sono bastati pochi giorni in casa con tutte le nostre attività commerciali e il team bloccati per accendere l’idea di fare qualcosa per noi, ma innanzitutto per aiutare concretamente chi ha bisogno di proteggersi dalla pandemia perché non può stare a casa”

La Giesse Scampoli di Verona ha dunque iniziato la produzione di una mascherina a doppio strato con una parte esterna in cotone organico 100% GOTS con al suo interno uno strato ulteriormente filtrante in TNT. Il tutto assemblato con cura nella scelta dei filati e dei due elastici di fissaggio che girano attorno alle orecchie. Una delle peculiarità del prodotto, assieme alla sua ergonomia e facilità nell’essere indossato, è che queste mascherine possono essere lavate e riutilizzate 25-30 volte senza perdere l’effetto filtrante. Basta lavarle in casa con detersivo neutro in acqua tiepida, asciugarle e poi tenerle in un normale forno a microonde per un paio di minuti per concludere il ciclo di risanificazione.