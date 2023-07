Umbro torna nel calcio professionistico: accordo biennale con Monterosi Tuscia Football Club

Umbro Italia e Monterosi Tuscia Football Club hanno annunciato con orgoglio la firma di un accordo biennale di sponsorship che porterà l’iconico brand inglese a vestire la prima squadra e tutte le formazioni giovanili del club. Questa partnership rappresenta un importante passo per entrambe le parti, poiché il Monterosi si prepara a disputare la sua terza stagione nella serie C del calcio italiano.

Pino Magno, CEO di NewAge, esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo: “Tornare nel calcio professionistico è sempre stato il sogno nel cassetto da quando, nel 2018, ho deciso di intraprendere l’avventura con Umbro.” Magno condivide con il presidente Fusano le esperienze e le sfide che la gestione di un’impresa comporta, e insieme hanno percorso un cammino ricco di difficoltà e soddisfazioni.

Anche l’AD del Monterosi, Avv. Anthony Hernest Aliano, è entusiasta della partnership: “Monterosi e Umbro hanno la stessa visione imprenditoriale di sviluppo. Credo che la nostra partnership sarà foriera di grandi soddisfazioni per entrambi. Si tratta di due aziende che sono rinate grazie all’ambizione e a un progetto lungimirante di due gruppi che vogliono affermarsi nel panorama calcistico italiano con, ovviamente, mission differenti, ma con un obiettivo unico: puntare alla qualità.”

Per Umbro, marchio che negli anni ’90 ha vestito squadre come Inter, Napoli e Lazio, questo accordo segna il ritorno nel calcio professionistico italiano. Dopo aver fatto ritorno in Italia nel 2018 grazie all’azienda pugliese NewAge, Umbro ha concentrato i propri sforzi nel settore del calcio giovanile, collaborando con le academy create dai grandi campioni del passato. Tuttavia, ora è finalmente pronta a fare il suo ingresso nel calcio che conta grazie alla partnership siglata con il club presieduto da Mauro Fusano.

“Stiamo lavorando per cercare le migliori realtà sul territorio nazionale, soprattutto giovanili”, aggiunge Luigi Boccia, teamwear & sponsorship manager di Umbro Italia. “Sono stato impressionato molto positivamente dal lavoro che sta svolgendo il Monterosi, anche a livello giovanile. Siamo motivati ad avviare una collaborazione che punti ad importanti successi”.