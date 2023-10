Un Guinness World Record per LEGO Italia

Domenica 29 ottobre, nell’ambito della 44° edizione della Fiera Campionaria di Bergamo organizzata da Promoberg, e in occasione dell’evento Mattoncini a Bergamo è stato assegnato il Guinnes World Record per la realizzazione di un’opera unica: il mosaico lenticolare in formato mattoncini LEGO più grande al mondo.

Quest’opera d’arte unica è il mosaico lenticolare LEGO più grande al mondo, realizzato con l’obiettivo di simboleggiare l’unione e la solidarietà tra le città di Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023. Questa grandiosa impresa è stata portata a termine durante l’evento “Mattoncini a Bergamo,” in cui i visitatori hanno giocato un ruolo chiave, contribuendo alla realizzazione di questo record straordinario.

L’ispirazione per questo progetto è nata nella mente di Pierluigi Cervati, fondatore della Città del Mattoncino. Il mosaico, con una lunghezza di 16,83 metri, un’altezza di 3,06 metri e composto da ben 811.008 inserti LEGO, è stato creato grazie al coinvolgimento dei bambini ricoverati in reparti pediatrici di vari ospedali e di altre comunità locali. Questa eccezionale collaborazione ha preso il via nel mese di agosto e ha portato a questo straordinario risultato.

Il mosaico LEGO da record sarà in mostra al pubblico presso la Fiera Campionaria di Bergamo fino al 1° novembre e successivamente, nel mese di dicembre, sarà esposto nella chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito a Bergamo. Questa iniziativa è parte integrante del progetto Build To Give del Gruppo LEGO, il cui obiettivo è ispirare gli appassionati di LEGO e le loro famiglie a esprimere la propria creatività attraverso il gioco, regalando un sorriso a chi ne ha più bisogno, specialmente durante la stagione festiva.

In Italia, il progetto Build To Give è attivo dal 2018 e quest’anno prevede una donazione di 281.216 set LEGO da parte del Gruppo LEGO. Quest’attività benefica è realizzata in collaborazione con la Fondazione ABIO Italia Onlus, che si dedica a sostenere i bambini ricoverati in ospedale attraverso il gioco, l’ascolto e la creazione di un ambiente a misura di bambino.

Per rappresentare i valori di questa iniziativa, Pietro Morello, Ambassador del progetto Build To Give e musicista attivamente coinvolto in progetti umanitari, ha personalmente partecipato alla costruzione del Mosaico insieme ai bambini degli ospedali.