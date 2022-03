“Una famiglia vincente – King Richard” con Will Smith, disponibile sulle piattaforme digitali

“Fortis imaginatio genera casum” – Una forte immaginazione genera l’evento, così scrivevano i latini e non esiste in effetti frase migliore per riassumere la straordinaria storia di Richard Williams.

Disponibile su diverse piattaforme digitali (Apple TV, Prime Video, Youtube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten Tv, Sky Primafila e Mediaset Infinity) “Una Famiglia Vincente – King Richard” racconta la perseveranza di un padre che ha portato le sorelle Williams ai vertici del tennis. Il film, candidato a 6 Premi Oscar tra cui miglior film e miglior attore protagonista, inizia con Richard Williams che chiede a tutti gli insegnanti di tennis di diventare il coach delle figlie, dicendo di aver scritto un piano di 78 pagine per il loro futuro, un libro per sfornare campionesse.

Allenamenti quotidiani e tanta fatica per far sì che Venus e Serena facciano tremare le avversarie e i campi in terra battuta. Basato su una storia vera che ispirerà il mondo, “Una famiglia vincente – King Richard” della Warner Bros. Pictures ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che

ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Il due volte candidato all’Oscar Will Smith (“Ali”, “La ricerca della felicità”, “Bad Boys for Life”) interpreta Richard, sotto la direzione di Reinaldo Marcus Green (“Monsters and Men”).

Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California agli scenari internazionali, come icone leggendarie dei Tornei più blasonati del tennis, dai ghetti ai podi delle ribalte mondiali, con una traccia narrativa fortemente intrisa di tutti i pregiudizi e le problematiche su quanto pesasse ancora l’ombra di certi cliché intorno al colore della pelle e su quanto la loro ascesa sia diventata un simbolo nella storia del tennis. Il film, profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

Un cast ricchissimo, in cui i veri protagonisti rimangono il talento e il tennis, una splendida lezione di vita che Wilson non poteva mancare di appoggiare in pieno. Il brand ha supportato tutta la carriera di Venus e Serena Williams, in cui genio e forte determinazione rimangono le parole chiave del loro successo: Aunjanue Ellis (“Se la strada potesse parlare”, “Quantico” in TV”) interpreta la mamma delle ragazze, Oracene “Brandi” Williams; Saniyaa Sidney (“Il diritto di contare”, “Barriere”) interpreta Venus Williams; Demi Singleton (“Godfather of Harlem” in TV) interpreta Serena Williams, con Tony Goldwyn (la serie “Divergent”, “Scandal” in TV) nei panni dell’allenatore Paul Cohen e Jon Bernthal (l’imminente “I molti santi di Newark”, “Le Mans ’66 – La grande sfida”) in quelli dell’allenatore Rick Macci. Fanno parte del cast anche Andy Bean (“IT – Capitolo due”), Kevin Dunn (i film di “Transformers”, “Veep – Vicepresidente Incompetente” della HBO) e Craig Tate (“Greyhound: Il nemico invisibile”).