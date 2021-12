Una nuova era di originalità: adidas Originals sbarca nel Metaverso

adidas Originals ha annunciato oggi il suo debutto nel Web3 con il suo primo drop NFT di prodotti digitali e fisici. Famosa fucina di idee e partnership con creatori all’avanguardia dell’originalità, l’avventura del brand nel Metaverso è ispirata e presentata in collaborazione con alcune delle icone più influenti della comunità NFT.

Creata con i pionieri dell’NFT Bored Ape Yacht Club, gmoney e il team dietro PUNKS Comic, la collezione si basa sull’esperienza di queste comunità del Metaverso, che danno il benvenuto ad adidas nella nuova dimensione digitale. Rendendo omaggio ai pionieri di uno spazio culturale rivoluzionario, i proprietari dell’NFT – in vendita dal 16 dicembre – riceveranno un accesso esclusivo alle esperienze e ai prodotti adidas Originals.

L’NFT consentirà di accedere sia a wearable virtuali per il mondo del videogame basato su blockchain “The Sandbox”, che a prodotti fisici da abbinare: una felpa con cappuccio, una tuta e l’inconfondibile berretto arancione di gmoney. Il brand ha acquistato anche un NTF di Bored Ape Yacht Club, ribattezzato Indigo Herz, per unirsi a una delle comunità più ferventi nello spazio NFT.

Prima del lancio, i membri di adidas CONFIRMED hanno potuto riscattare un distintivo NFT POAP (Proof of Attendance Protocol), per immortalare la loro presenza all’inizio del viaggio di adidas Original nel Metaverso.

La collaborazione quadrangolare è stata poi celebrata nelle versioni digitali e fisiche di PUNKS Comic Issue 2, con Indigo Herz, gmoney e CryptoPunk Courtney vestiti con i capi della collezione, tutti disponibili fisicamente per i possessori dell’NFT.

“È entusiasmante vedere un marchio culturalmente influente come adidas Originals così coinvolto nella comunità NFT”, ha dichiarato gmoney, che ha lavorato a stretto contatto con il brand dietro le quinte. “Ad ogni passo, hanno interpellato i partner giusti delle community crypto, Metaverso e NFT e hanno tenuto conto da subito delle loro opinioni”.

“Tenendo fede alla nostra ambizione di promuovere le idee che stanno definendo una nuova era di originalità, siamo approdati all’avanguardia della creatività, cioè il Metaverso aperto”, ha dichiarato la vicepresidente di adidas Originals Marketing and Communications, Erika Wykes-Sneyd. “È la collocazione perfetta per adidas Originals: un mondo fantastico, dove le possibilità sono davvero illimitate e dove chiunque può esprimersi ed essere apprezzato per le sue idee più originali”.

Per consolidare il sostegno del marchio a questa comunità di creatori all’avanguardia, adidas ha acquistato un terreno virtuale in The Sandbox da riempire con contenuti ed esperienze esclusive. Le risorse digitali del brand saranno custodite in collaborazione con Coinbase, una delle principali società di cripto-scambio.

“La blockchain è una delle tecnologie più innovative di questa generazione. Siamo convinti che riuscirà a sbloccare un potenziale sconfinato per connetterci con i nostri membri”, ha dichiarato Scott Zalaznik, Chief Digital Officer di adidas. “Le basi che stiamo costruendo con il Web3 apriranno le porte a ulteriori opportunità creative per nuove partnership, a un maggiore coinvolgimento nei beni digitali e a un futuro più inclusivo.”

Gli NFT saranno in vendita dal 16 dicembre su sul sito adidas e costeranno 0,2 ETH. I wearable digitali e fisici saranno disponibili per i possessori dell’NFT Into the Metaverse nel 2022.