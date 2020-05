Una Volta Ancora, il nuovo romanzo ricco di musica e amore puro

Stefano Piccirillo, noto speaker di Radio Kiss Kiss, riceve una lettera via posta ordinaria da una persona che non conosce. Nell’era digitale una lettera scritta a mano su carta con tanto di francobollo via posta ordinaria indirizzata al suo indirizzo di casa sconvolgerà la sua vita. E’ una storia ricca di colpi di scena, di amore puro, di emozioni che colpiscono il lettore toccando le corde del cuore.

E’ un libro pieno di musica dove i testi delle canzoni più amate da Stefano completano i capitoli del romanzo unendosi alle parole dell’ autore per la prima colonna sonora scritta tutta da immaginare. Quando uno speaker radiofonico si svela in tutta la sua umanità e autenticità provando e scrivendo dei sentimenti che non sempre è possibile scorgere. Un viaggio in una storia e nelle scelte dei due protagonisti, Alessia avvocato quarantenne e Stefano, speaker radiofonico. Il senso dell’autenticità permette al lettore di ritrovare se stesso in questa storia indipendentemente dalla cara d’identità per riflettere Una Volta Ancora sulla felicità fatta d’amore e dedizione raccontati in una storia dove non mancheranno i colpi di scena, le crisi esistenziali, il sogno e la realtà.

Una Volta Ancora è un incontro con una storia che forse tutti noi, almeno una volta nella vita, vorremmo vivere o abbiamo vissuto o che vivremo… Una Volta Ancora.

Una Volta Ancora è il nuovo romanzo di Stefano Piccirillo per Erudita Edizioni, uscito ieri, 7 maggio, in tutte le librerie.