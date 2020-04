Unbox Your Passion: un evento digitale MINI

Una guida della Spagna, una pinna, una maglia da calcio e una chiave. A chi apparterranno? La risposta verrà svelata in “Unbox Your Passion”, il titolo del live show che andrà in onda sulla pagina Facebook di MINI Italia sabato 2 maggio alle 16:00.

Questi sono solo alcuni degli oggetti celati nelle scatole che i protagonisti del live show scopriranno. Unbox Your Passion è un invito ad utilizzare questo tempo per coltivare e nutrire le proprie passioni, quelle che ci rendono la vita più bella.

Protagonista del format è proprio la BOX MINI, che racchiude i nostri oggetti più preziosi e che farà vivere agli utenti una esperienza unica. Pierfrancesco Favino, dell’attrice Diana Del Bufalo e dello youtuber Marchettino, saranno protagonisti di questo talk, moderato dal conduttore radiofonico Nicola Savino, che fornirà loro l’occasione per parlare delle proprie passioni e di come riscoprirle a bordo della Nuova MINI Full Electric.

Prosegue la strategia di comunicazione digital di MINI, intrapresa in questo difficile momento, per continuare a condividere con la community passioni, interessi ed esperienze.