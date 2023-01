Undisputed : il primo gioco di boxe della next-gen arriva in Early Access su Steam

Steel City Interactive (SCI) è orgogliosa di annunciare l’inizio dell’Early Access per Undisputed, il primo grande titolo di boxe dell’ultimo decennio. Undisputed mira ad essere l’esperienza di boxe più autentica fino ad oggi ed entrerà nella fase di Early Access su Steam il 31 gennaio 2023.

Undisputed offre un mix con una grafica mozzafiato, un rivoluzionario sistema di gioco di gambe e una strategia profonda. Con oltre 60 colpi diversi, voci fuori campo degli arbitri e commentatori leggendari e il supporto del mondo della boxe, Undisputed ambisce a essere all’altezza del suo nome e diventare il re dei giochi di boxe.

Per la fase di Early Access, il gioco presenterà un elenco di oltre 50 personaggi giocabili tra cui Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder, Katie Taylor e una divisione femminile a tutti gli effetti in 6 luoghi di combattimento unici, tra cui una grande arena e la palestra di Coldwell. I giocatori possono godersi Undisputed offline contro amici o avversari IA oppure possono accedervi online per competere per un posto nelle classifiche.

Per garantire la vera autenticità di Undisputed, lo sviluppatore Steel City Interactive con sede a Sheffield sta collaborando con tutti i brand più importanti della boxe, tra cui il World Boxing Council, il British Boxing Board of Control, Empire e molti altri.