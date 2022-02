UNICO: la nuova linea business di Momodesign per la SS ’22

Con una particolare attenzione alle forme, l’ultima collezione di zaini e borse SS 2022 di Momodesign sfrutta la trasversalità dei modelli per creare la sua linea business, dall’essenza formale e sportiva, pensata per la vita di tutti i giorni, per un pubblico metropolitano in continuo movimento che ricerca un guardaroba in continua trasformazione.

La linea UNICO si compone di dieci modelli: tre zaini, una messenger, una tracolla piccola, una tracolla monospalla e quattro pouch. Modelli contemporanei pensati per essere eleganti e sportivi al tempo stesso. Forme e dettagli e colori sono fortemente riconoscibili e riportano al brand.

Zaini

Elegante e funzionale, perfetto per essere utilizzato in ufficio, lo zaino è oggi la reinterpretazione della borsa ventiquattrore. Un accessorio ibrido di stile che permette di vestirsi con stile senza per questo rinunciare all’aspetto pratico.

Con un design semplice e minimale, gli zaini UNICO in total black, total blu o total grey, sono accessori versatili, da poter utilizzare per il lavoro come per il tempo libero. Dalla pratica forma a uovo, ovale o rettangolare hanno una superficie essenziale, caratterizzata da una zip frontale e dal logo Momodesign realizzato in metallo. Gli zaini presentano un’apertura centrale con vano porta pc e organizer da lavoro e dispongono del vano porta pc e di una porta USB esterna posta sul lato esterno. Oltre alle aperture principali sono presenti due tasche laterali frontali e una posta sullo schienale. Gli spallacci sono imbottiti in saffiano o in cordura con nastro logato, rimovibili e regolabili. Gli zaini UNICO sono l’accessorio perfetto da sfruttare tutti i giorni.

Prezzo al pubblico: 115,00 euro

Messenger e tracolle

I modelli si caratterizzano per la silhouette lineare, geometrica e compatta, semplice nel design ma funzionale nel concept. La struttura esterna è rigida e realizzata in saffiano nero, blu scuro e grigio con una parte interna provvista di un’unica larga tasca centrale con chiusura a zip. È presente anche una comoda tasca frontale. La tracolla, regolabile, presenta il logo Momodesign su tutta la lunghezza.

Prezzo al pubblico: da 79,00 a 59,00 euro

Pouch

Non si tratta più di una semplice borsa in cui portare il necessario, ma la svolta creativa ha tramutato questo oggetto in una sorta di estensione del guardaroba maschile, il tocco finale da aggiungere a ogni look per conferirgli personalità e infondere una nota di ricercatezza. Dalla forma squadrata o arrotondata, hanno un’unica tasca centrale e un comodo gancio per portarle a mano. Disponibili in nero, blu e grigio chiaro.

Prezzo al pubblico: da 59 a 45 euro