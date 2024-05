UNIQLO lancia la Roger Federer Collection by JW ANDERSON

UNIQLO ha annunciato il lancio dell’ultima collezione Roger Federer by JW ANDERSON. una linea realizzata in collaborazione con Roger Federer, celebre campione di tennis e Ambasciatore Globale del Marchio UNIQLO, insieme al rinomato marchio britannico JW ANDERSON, protagonista nel moderno panorama della moda.

La collezione per la Primavera/Estate 2024, ispirata ai classici abiti da tennis, si adatta perfettamente a contesti informali o sportivi grazie ai nuovi capi Sport Utility Wear, che combinano funzionalità, versatilità e stile.

L’ultima collezione presenta colori vintage-chic di grande impatto, come il verde salvia e il grigio antracite. Capi come il Lightweight Parka, con una silhouette squadrata accentuata dal nastro color-block sulle maniche raglan, o i Nylon Jogger Pants, con una silhouette rilassata che ricorda i track pants degli anni ’90, possono essere abbinati per creare look sportivi e casual. La Polo AIRism, morbida e confortevole, ha un motivo a righe sul bordo, caratteristico del design giocoso di JW ANDERSON. Polo e pantaloncini realizzati in materiale DRY-EX riflettono la visione di Roger Federer di uno stile che può essere indossato in tutti i contesti, dalla vita quotidiana allo sport vero e proprio.