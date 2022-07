“Unique Novels”: il podcast che racconta la Nuova Peugeot 308

Un modello così innovativo come Nuova PEUGEOT 308 SW ha aperto una nuova strada nel modo di concepire il design di una station wagon, affascinando per il suo stile distintivo, l’eccellenza tecnologica e qualitativa ma anche per l’emozione, le sensazioni che fa provare a chi si mette al volante. Ma non solo, perché per Nuova 308 SW, PEUGEOT ed OPEN assieme a Podcastory, hanno pensato ad un nuovo modo per raccontarla al pubblico, attraverso le “Unique Novels” primo podcast letterario del Leone realizzato in sette puntate e condotto da Stefano ACCORSI, storico Brand Ambassador. Una nuova opportunità per raccontare Nuova Peugeot 308 SW, attraverso la letteratura, a un pubblico ampio ed attento, curioso di percorrere nuove strade ma che non sempre ha tempo da dedicare alla lettura, preferendo nuove e moderne alternative, in linea col momento di profonda evoluzione tecnologica che stiamo tutti vivendo.

L’obiettivo è quello di far immergere le persone nelle proprie passioni, per tutta l’estate, grazie alla grande letteratura: non solo sotto l’ombrellone ma anche alla guida di PEUGEOT 308 SW.

Il progetto, realizzato da OPEN per PEUGEOT, si sviluppa partendo dalla volontà di esprimere le “Unique Sensations” di Nuova 308 SW con le sensazioni uniche che solo i libri possono trasmettere. Ciascuno dei sette episodi è un contenuto unico ed originale dalla durata di circa 5 minuti, dedicato al racconto di un libro specifico che viene abbinato ad altrettanti elementi chiave di Nuova PEUGEOT 308 SW: la strada, le sensazioni uniche, l’estetica ed il design, l’innovazione, la seduzione, il viaggio, il silenzio. A ciascuna di queste caratteristiche sono stati associati sette libri di grande fama: On the Road, Il gabbiamo Jonathan Livingstone, Il ritratto di Dorian Gray, Io robot, Il profumo, Passaggio in India, 7 anni in Tibet.

Non bastasse, il progetto di podcast è anche diventato un video racconto di ogni libro con lo stesso lettore d’eccezione: il Brand Ambassador PEUGEOT, Stefano ACCORSI.

Un nuovo modo quindi per conoscere ed apprezzare le innovazioni di Nuova 308 SW, in perfetta coerenza col DNA del Marchio: una nuova generazione di un modello che ha avuto un ottimo successo di critica e di mercato in Italia e che era molto atteso.

Un nuovo approccio al racconto, quindi, che si focalizza in particolare su appassionati audiofili oggi in forte crescita, sull’onda di un trend accelerato dalla pandemia che ha visto il format dei podcast invitare sempre più persone a riscoprire il piacere dell’ascolto.

La pianificazione, ad opera di Starcom, prevede diversi punti di contatto con il mondo dei podcast e tra questi è presente anche l’app di navigazione Waze che inviterà ad ascoltare le “Unique Novels”.

I primi due podcast sono andati live dal 5 luglio su tutte le principali piattaforme, quali Spotify, Amazon Prime Music, YouTube, Apple Music, SoundCloud, Audible, Deezer, Podcastory. Gli altri contenuti verranno rilasciati nel corso delle settimane fino a metà agosto.