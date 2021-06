“UNO Azzurri”: arriva la Limited Edition dedicata alla Nazionale

UNO, il gioco di carte numero UNO al mondo prodotto da Mattel, quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo dei 50 anni: grazie alle sue regole semplici, il gioco, inventato nel negozio di un barbiere di Cincinnati nel 1971, ha saputo conquistare migliaia di giocatori e fan in tutto il mondo. Il successo di UNO non dipende solo dalle sue regole intuitive, ma anche dalla capacità del brand di aver saputo reinventarsi nel corso del tempo, in forme differenti e in numerose collaborazioni Limited Edition.

Per continuare a celebrare il suo 50° compleanno nel segno della condivisione e del divertimento, UNO scende in campo con FIGC per realizzare una collaborazione speciale: nell’anno degli Europei di Calcio arriva il mazzo UNO Azzurri, la versione del gioco di carte più famoso al mondo dedicata alla Nazionale di calcio italiana. Le regole del gioco non cambiano, ma la forma e l’aspetto sì: a trionfare in questa special edition è proprio il colore azzurro che, dalla maglia dei giocatori della Nazionale, arriva direttamente sulle carte. I veri amanti del calcio, del divertimento, ma soprattutto i veri tifosi della Nazionale potranno dar prova del loro patriottismo sfidandosi con le nuove carte UNO Azzurri, mentre i propri beniamini saranno impegnati nella grande sfida degli Europei.

Ma non finisce qui. UNO e FIGC uniscono le loro forze per giocare una partita molto più importante: tutto il ricavato proveniente dalla vendita di UNO Azzurri verrà devoluto in beneficenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento in Italia e nel mondo per la salute dei più piccoli, oltre che centro di ricerca più importante d’Europa.

Così commenta Andrea Ziella, Head of Marketing and Digital Mattel Italia: “In Mattel ci impegniamo ogni giorno ad impattare in modo positivo sulla vita dei nostri consumatori con i nostri giochi perché proprio attraverso il gioco vogliamo regalare momenti unici. Con UNO Azzurri abbiamo quindi unito il divertimento del gioco di carte numero UNO al mondo alla sfida e alle emozioni del calcio, lo sport senza dubbio più apprezzato in Italia. Ma siamo particolarmente orgogliosi di mettere in campo UNO e di affiancarci a FIGC per una causa davvero importante: vogliamo infatti che questa Limited Edition possa regalare un sorriso non solo a chi l’acquisterà e ci giocherà, ma anche e soprattutto ai bambini dell’Ospedale Bambino Gesù”.

“Il Campionato Europeo rappresenta per tutti gli italiani un grande momento di condivisione della passione per la Nazionale” aggiunge Marco Brunelli Segretario Generale di FIGC “ma nello stesso tempo offre alla federazione l’opportunità di rinnovare il proprio impegno nel sensibilizzare i tifosi ad assumere un ruolo socialmente rilevante nei confronti della ricerca e della prevenzione. Con questa fantastica iniziativa vogliamo ulteriormente rendere partecipi di una grande avventura sportiva i piccoli amici dell’OPBG e le loro famiglie, e nello stesso tempo far sentire loro il nostro sostegno incondizionato”.

UNO Azzurri è disponibile in edizione limitata a partire dal 1° giugno sullo store ufficiale di FIGC