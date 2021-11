UnYca: una Lancia Ypsilon in edizione limitata, acquistabile solo on line

Dopo 4 generazioni, più di tre milioni di unità vendute, una consolidata leadership nel segmento B, più di 35 serie speciali, oggi Lancia Ypsilon si reinventa, ancora una volta in modo ingegnoso e al passo con i tempi, introducendo la prima Ypsilon che si può prenotare ed acquistare esclusivamente on line, per essere poi ritirata presso il concessionario più vicino al cliente finale.

Lancia Ypsilon UnYca è una vettura adatta ad un pubblico giovane e connesso, che vuole guardare al futuro, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e al design elegante della sua livrea Nero Vulcano metallizzato, impreziosita da dettagli luminosi e cromati grigio-satinati sulla calandra, la griglia inferiore e le maniglie.

Il cliente di Lancia Ypsilon UnYca sarà sempre connesso, grazie al sistema radio multimediale con schermo 7” touchscreen, la disponibilità della radio digitale DAB, una porta USB per portare con sè tutta la propria musica, la connessione Bluetooth e la possibilità di mettere in comunicazione il proprio smartphone con l’auto, grazie a Apple CarPlay e Android Auto™. Grazie alla collaborazione con Spotify, Lancia Ypsilon Unyca metterà a disposizione, gratuitamente e per tutti, una playlist unica dedicata alla nuova edizione limitata.

Inoltre, grazie alla motorizzazione ibrida, efficiente, compatta e leggera, Lancia Ypsilon Unyca è attenta ai consumi e all’ambiente ed ha libero accesso ai centri cittadini, senza alcun tipo di limitazione.

Lancia Ypsilon Unyca sarà commercializzata al prezzo di 12.500€ e acquistabile con una rata da 139€ al mese, grazie al finanziamento offerto da FCA Bank.

#UnycamenteOnline è la nuova campagna digital per il lancio della nuova Lancia Ypsilon Unyca. Tramite un’attivazione social, un DJ professionista chiederà alla propria instagram fanbase di raccontare ciò che rende ciascuno di loro davvero unici. Le risposte raccolte saranno poi associate ad una canzone che andrà a formare una playlist su Spotify, chiamata #lancia Ypsilon Unyca, che raccoglierà i brani più belli e che si potrà vivere #UnycamenteOnline.