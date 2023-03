UPerfect 18 UMax: il monitor da 18,5″ più sottile al mondo per la tua produttività on-the-go

Se sei alla ricerca di un monitor portatile che possa soddisfare le tue esigenze di produttività ovunque tu sia, allora UPerfect 18 UMax è la soluzione ideale per te. Con uno schermo da 18,5 pollici in grado di adattarsi perfettamente al tuo computer, il monitor da 18 pollici più sottile al mondo ha una risoluzione FHD di 1920×1080 e un rapporto di visualizzazione di 16:9 che ti offre un’esperienza di visualizzazione ottimale.

Il monitor UPerfect 18 UMax è stato progettato per un desktop ideale, ma con un peso di soli 1,12 kg e uno spessore di appena 7 mm, è incredibilmente portatile e puoi portarlo con te ovunque tu vada. Puoi utilizzarlo per lavoro, giochi, film o persino portarlo all’aperto, grazie alla sua portabilità inimmaginabile.

Grazie al suo design del telaio stretto a tre lati, questo monitor da 18 pollici ha un volume più piccolo ed è più portatile rispetto ad altri monitor desktop. Inoltre, il design senza staffe non solo salva l’utilizzo dello spazio, ma risparmia anche i problemi di installazione e migliora l’esperienza dell’utente.

Il monitor UPerfect 18 UMax è dotato di un’interfaccia di tipo C e mini HDMI, che lo rende facilmente compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer, laptop, telefono, PS4, PS5, Switch, tablet, fotocamera, videocamera, lettore DVD, ecc.

Inoltre, UPerfect 18 UMax è dotato di un supporto integrato sul retro, che può essere ruotato di 180°. Questo ti consente di regolare l’angolazione della staffa in base alla tua postura per poter vedere lo schermo con la migliore visione. Ci sono anche quattro fori VESA (M4 * 5 mm, 75 mm) sul retro di questo dispositivo, che ti consentono di installarlo a parete o su una staffa per uso fisso, risparmiando spazio sulla scrivania per mettere più dispositivi.

Per offrirti un’esperienza di utilizzo ottimale, il monitor UPerfect 18 UMax è dotato di un pannello IPS ultrasottile con angolo di visione di 178° e risoluzione Full HD 1920×1080. Inoltre, il rapporto di contrasto 1000: 1 rende il display più vivido, mentre il 1080P con 100% sRGB ha 16,7 M (8 bit) di colori, che ti consentono di volare nel mondo dei colori e sperimentare l’impatto visivo portato dai colori.

Se sei un professionista che viaggia spesso per lavoro, UPerfect 18 UMax è la soluzione ideale per te. Puoi utilizzare il tuo cellulare con questo monitor tramite il tipo C e collegare il mouse e la tastiera attraverso la porta Micro USB-B OTG.

Infine, per garantirti un’esperienza audio eccezionale durante la visione di film o durante le riunioni, UPerfect 18 UMax è dotato di doppi altoparlanti integrati da 1 W 8Ω e di un jack per cuffie da 3,5 mm per la connettività plug-and-play a una varietà di dispositivi multimediali.

UPerfect 18 UMax è il monitor da 18 pollici più sottile al mondo che ti offre una soluzione di visualizzazione portatile e ad alta definizione ovunque tu sia. Con le sue molteplici opzioni di connettività, angoli regolabili e supporto pieghevole, UPerfect 18 UMax è il compagno ideale per la tua produttività on-the-go.

Specifiche Tecniche:

Modello: 18 UMax

Frequenza di aggiornamento: 60Hz

Dimensioni dello schermo: 18,5 pollici

Risoluzione: 1920 × 1080 (FHD)

Rapporto di visualizzazione: 16:9

Angolo di visione: 178°

Tipo di pannello: IPS

Rapporto di contrasto: 1000:1

Luminosità: 300 cd/m²

Gamma di colori: 100% sRGB

Profondità colore: 16,7 M (8 bit)

Potenza nominale : 14 W

Materiale : alluminio

Schermo tattile : no

Rotazione automatica : No

Altoparlante integrato : Sì, 2 altoparlanti 8Ω 1W

Batteria incorporata : No

Dimensioni del prodotto: 252 × 425 × 12 mm (9,92 × 16,73 × 0,47 pollici)

Peso netto: 1,12 kg (2,47 libbre)

Materiale del supporto: alluminio

Supporto pieghevole Dimensioni: 260 × 218 × 30 mm (10,24 × 8,58 × 1,18 pollici)

Dimensioni espansione supporto: 260 × 218 × 155 mm (10,24 × 8,58 × 6,1 pollici)

Peso netto supporto: 0,9 kg (1,98 libbre)