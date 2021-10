Urbanista Los Angeles: ecco le prime cuffie al mondo alimentate a energia solare

Urbanista, il marchio audio lifestyle svedese, è lieto di annunciare che le Urbanista Los Angeles, le prime cuffie autoricaricabili al mondo, alimentate a energia solare, wireless e dotate di sistema attivo di cancellazione del rumore, sono ora disponibili in Midnight Black sul sito Urbanista, mentre il colore Sand Gold è disponibile per il preordine.

Le Urbanista Los Angeles introducono sul mercato un grande progresso nell’innovazione della tecnologia delle cuffie, grazie a un prodotto che è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di ascolto. Per la prima volta in assoluto, con le Urbanista Los Angeles potrai sperimentare un tempo di ascolto virtualmente illimitato grazie alla ricarica solare. Le cuffie Los Angeles non smettono mai di ricaricarsi quando sono esposte alla luce, sia all’aperto, sia al chiuso, offrendo così un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Migliora la tua esperienza con l’app Urbanista

Per consentire ai clienti di ottenere il massimo dalla propria esperienza con le cuffie Los Angeles, Urbanista ha lanciato la propria applicazione associata, disponibile sul sito, sia per utenti iOS che Android. L’app fornisce informazioni su come ottenere il massimo dal tempo di riproduzione del prodotto, comprese indicazioni visive sui livelli di carica solare e di utilizzo, oltre ad offrire la possibilità di personalizzare i controlli delle cuffie.

Anders Andreen, CEO, commenta: “Le cuffie Los Angeles sono state un prodotto molto atteso, nonché il progresso tecnologico che il nostro settore stava aspettando. Siamo lieti di annunciare che le cuffie Urbanista Los Angeles, ora, possono essere spedite in tutto il mondo e siamo entusiasti di lanciare questa tecnologia innovativa sul mercato. Non capita spesso che arrivino innovazioni come questa e, personalmente, non vedo l’ora di vedere come i nostri clienti apprezzeranno un modo completamente nuovo di fruire di contenuti in movimento.”

Al prezzo di 199 euro, le cuffie Los Angeles sono disponibili in due eleganti colori: Midnight Black e Sand Gold.