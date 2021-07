Urbanista presenta due nuovi auricolari: ecco Seoul e Lisbon

Urbanista, il marchio di audio lifestyle svedese, annuncia il lancio di due nuovi prodotti della sua linea true wireless: gli Urbanista Seoul, auricolari perfetti per il mobile gaming, e gli Urbanista Lisbon, una gamma di auricolari compatti e colorati.

Perfezionati per il gioco e progettati per la vita in movimento, gli eleganti e compatti auricolari Seoul offrono bassa latenza e qualità audio eccellente, rendendoli il partner perfetto per il mobile gaming, l’ascolto di musica o dei tuoi video preferiti. Gli auricolari Urbanista Seoul abbinano il design minimale scandinavo tipico del marchio, elegante e compatto, a quattro eleganti scelte di colore. Con gli auricolari Urbanista Seoul, puoi passare istantaneamente dalla modalità di gioco alla riproduzione di musica toccando semplicemente un auricolare, per scegliere la miglior esperienza audio possibile durante il mobile gaming e i momenti di ascolto più coinvolgenti.

Caratteristiche principali degli Urbanista Seoul:

Auricolari True Wireless

Modalità di gioco a bassa latenza 70 ms

8 ore di riproduzione

32 ore di tempo di riproduzione totale

La custodia di ricarica wireless fornisce fino a 3 ricariche

Caricatore USB type C

Controlli touch

Microfono Noise Cancelling

3 microfoni per lato (2+1)

Gommini in silicone GoFit in 3 diverse taglie

IPX4 – resistente agli schizzi d’acqua

Versione Bluetooth 5.2

Ricarica wireless con Qi pad certificato

Compatibile con dispositivi iOS e Android

Controllo vocale Siri e GoogleV

Al prezzo di € 49,90, gli auricolari Lisbon uniscono funzionalità e personalità, oltre ad essere eleganti, compatti e, soprattutto, funzionali. Con una custodia di ricarica portatile e gli auricolari che pesano solo 4 g ciascuno, l’Urbanista Lisbon è il compagno audio perfetto da portare con te ovunque tu vada. I piccoli auricolari si adattano comodamente e in modo sicuro per un’esperienza di ascolto quasi impercettibile e offrono ben nove ore di riproduzione. Sebbene piccoli, gli auricolari Lisbon sono progettati per racchiudere una grande forza in termini di suono per le loro dimensioni.

Gli auricolari Urbanista Lisbon sono disponibili in una gamma di cinque eleganti colorazioni che richiamano la sensazione di spensieratezza delle infinite giornate estive: Coral Peach (rosso pastello), Vanilla Cream (beige), Blush Pink (rosa), Mint Green (verde) e Midnight Black (nero).

Caratteristiche principali degli Urbanista Lisbon: