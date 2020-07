Urbanlife: le t-shirt dedicate a Milano

Milano ha vissuto negli ultimi anni un periodo di grande vitalità che ha modificato in meglio il volto della città. Protagonisti indiscussi sono stati i grandi studi di architettura che, ciascuno con il proprio stile, hanno contribuito a diffondere l’immagine di una Milano aperta e in continua evoluzione.

In un momento particolare per Milano e per il Paese, Urbanlife ha pensato di dare un segno tangibile di solidarietà verso chi ha subito, più di altri, le conseguenze della crisi sanitaria e del lockdown. Nato nel 2008, dalla passione di un gruppo di amici, Urbanlife racconta ai cittadini e agli addetti ai lavori i progetti architettonici e infrastrutturali del momento ma con un occhio sempre attento alla storia della città, stimolando nuovi modi di vivere il territorio valorizzandone i punti di forza. Da qui, l’idea di creare e vendere una serie di t-shirt e di poster dedicati ai quartieri milanesi e il cui ricavato viene destinato al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano.

Il successo dell’iniziativa “Urbanfile per Milano” è stato immediato e straordinario, anche grazie a testimonial di eccezione che hanno indossato la maglietta condividendo l’iniziativa sui propri canali social: il Sindaco Sala in primis, ma anche il deejay Linus, il musicista Saturnino, lo chef Marco Bianchi e tutti coloro che, dopo aver acquistato la maglietta, l’hanno indossata rilanciando il messaggio.

Forte di questo sostegno e del successo ottenuto, i ragazzi di Urbalife ha ritenuto di continuare con un progetto ancora più ambizioso: riunire gli architetti protagonisti di questa stagione di crescita chiedendo loro di regalare una grafica per realizzare delle t-shirt il cui ricavato andrà sempre a sostegno del Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano.

Architetti per Milano ha visto l’adesione immediata ed entusiasta dei più noti e rinomati studi: tutti hanno donato la propria idea creativa in un gesto di grande generosità verso Milano.

Le t-shirt saranno in vendita fino al 15 settembre 2020 sul sito Teeser.it