UV Light di VARTA: rendi visibile l’invisibile

VARTA continua a stupire, aggiornando la propria gamma di prodotti, performanti in ogni situazione. Ecco arrivare in aiuto la nuova torcia UV Light, preziosa alleata per le attività domestiche e non solo.

La torcia permette di mantenere alto il livello di igiene: è infatti in grado di identificare residui di sporco, urina di animali domestici e qualsiasi altra impurità che sfugge all’occhio umano. La UV Light è inoltre capace di verificare l’autenticità delle banconote e scoprire impronte digitali nascoste.

Lo sporco non avrà più scampo, grazie anche alle caratteristiche tecniche avanzate che la contraddistinguono: la gamma di onde UV è pari a 395-400 nm, e la tecnologia multi LED vanta 14 pezzi UV LED (UV A). La torcia illumina senza interruzioni per 8,5 ore, e funziona con 3 batterie AAA.

Realizzata in alluminio argentato, è dotata di una pratica impugnatura in gomma. Le piccole dimensioni la rendono, inoltre, perfetta per essere maneggiata con comodità e portata ovunque necessario. Resistente agli urti, la torcia UV Light è l’alleata perfetta per eliminare polvere e impurità in ogni momento.