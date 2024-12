Vacanze di Natale 2024 tra alta quota e paradisi tropicali: lo confermano gli acquisti online

Le vacanze di Natale sono sempre più vicine: un periodo di festa che coincide anche con qualche giorno, o più, di meritato riposo, da trascorrere con gli affetti più cari per festeggiare insieme il nuovo anno in arrivo. Malgrado i prezzi in aumento sono infatti molti gli italiani che non rinunciano a preparare la valigia per staccare dalle ruotine quotidiana. Nel dettaglio, secondo le stime dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano di JFC, per un soggiorno sulla neve quest’anno si spenderà circa il 5,9% in più rispetto al 2023. A registrare incrementi di prezzo significativi sono anche gli skipass giornalieri che nei periodi di alta stagione costeranno per un adulto mediamente il 4,1% in più rispetto allo scorso anno (fonte: Altro Consumo).

Ciò nonostante la montagna resta una delle mete preferite da chi è alla ricerca di un luogo per staccare dalla routine quotidiana, complice anche l’ampio ventaglio di attività a cui dedicarsi, che consentono di combinare sport e avventura a momenti di relax.

Una tendenza, quella a trascorrere le vacanze di Natale in alta quota, ormai consolidata nel nostro paese e confermata anche da idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – che, a ridosso del periodo di feste ha riscontrato sulla propria piattaforma una rilevante crescita di interesse per molti prodotti della categoria Montagna & Outdoor.

Non solo sci, l’interesse dei nostri connazionali per gli sport di montagna spazia dal trekking all’arrampicata tra abbigliamento, calzature e tutti quegli accessori utili per non farsi trovare impreparati in ogni situazione: dalla torcia per la testa alle catene da neve, GPS outdoor e sacchi a pelo.

Nel dettaglio, analizzando le intenzioni d’acquisto nel periodo di novembre 2024, rispetto al mese precedente, idealo segnala un boom di interesse (di oltre il +200%) per il cosiddetto “kit per lo sci”, con gli essenziali per scendere in pista: scii, scarponi, casco e abbigliamento da sci. Registrano una crescita rilevante, di oltre il + 200%, anche le magliette termiche – tra i must-have da mettere in valigia nella stagione invernale – e le calze sportive, solitamente più spesse e resistenti di quelle quotidiane, che garantiscono maggiore comfort e calore al piede.

Le vacanze sulla neve si confermano quindi una scelta in voga per gli amanti delle attività all’aria aperta, con un boom di intenzioni d’acquisto (oltre +200%) per accessori per gli sport invernali, come ad esempio le ciaspole ma anche prodotti utili per la sicurezza in alta quota come l’ARVA, apparecchio di ricerca in valanga. Prodotti sui cui è possibile risparmiare acquistando anche in alta stagione, grazie alla vasta offerta e ai tool digitali – come l’alert di prezzo – messi a disposizione dalle piattaforme di comparazione, come idealo. A tal proposito, analizzando i prezzi medi sul proprio portale, la piattaforma segnala che se si acquistano accessori per gli sport invernali nel periodo tra dicembre e gennaio è possibile risparmiare quasi il 12%, rispetto ai prezzi massimi raggiunti durante l’anno.

Parlando invece di interesse, il portale segnala inoltre una crescita delle ricerche del +25% per le scarpe da arrampicata, così come registrano un boom di intenzioni d’acquisto le torce da testa – per rendersi visibili e muoversi in maggiore sicurezza anche al buio – le giacche outdoor (+93,5%) – pratiche, calde e funzionali per trascorre giornate ad alta quota – e i navigatori da esterno, come bussole e GPS (+82,5%).

Non solo montagna. Nonostante gli acquisti online rivelino una spiccata preferenza per le destinazioni innevate, i dati resi noti da idealo restituiscono un interesse crescente anche per alcune categorie di prodotti che ben si prestano a chi ha in programma un viaggio verso mete dal clima decisamente più tropicale. Analizzando le intenzioni d’acquisto dell’ultimo anno – rispetto al precedente – il portale rivela infatti una forte crescita di interesse (+108%) per computer subacquei e strumenti da immersione; nell’ultimo mese (rispetto al precedente) è invece cresciuto l’interesse anche per costumi da bagno (+96%) e creme solari (+30,5%): tra i must-have per una vacanza di Natale all’insegna del relax sotto l’ombrellone.