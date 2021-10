VARTA: ecco l’Ultra Fast Wireless Charger

La ricarica via cavo è oramai superata. Sempre più prodotti tech possono ora essere comodamente ricaricati in modalità wireless con evidenti vantaggi: nessun filo di mezzo e nessun cavo aggrovigliato.

VARTA viene ancora una volta incontro alle esigenze tecnologiche di ultima generazione con il nuovo Ultra Fast Wireless Charger, che vanta un design versatile e di tendenza oltre che una funzione di ricarica rapida fino a 15 watt. La tecnologia a doppia bobina integrata consente posizioni di ricarica flessibili per la massima comodità. Il caricabatterie vanta inoltre tre velocità aggiuntive (10 watt, 7,5 watt e 5 watt) che variano in base al dispositivo da caricare e alla rapidità supportata. Il dispositivo si collega tramite un moderno cavo di ricarica USB-C compatibile con Power Delivery (PD).

Una luce LED segnala quando lo smartphone o le cuffie Bluetooth sono in carica. Per coloro che ricaricano il proprio smartphone di notte e preferiscono non essere disturbati dalla luce LED, la funzione può anche essere facilmente disattivata e la ricarica continua senza display illuminato. Gli utenti possono inoltre decidere se caricare il proprio device orizzontalmente, verticalmente o sdraiato. Il supporto variabile di Ultra Fast Wireless Charger permette inoltre di guardare video o leggere messaggi comodamente durante la ricarica.

Grazie alle sue dimensioni compatte (6,95 cm x 13,75 cm x 1,55 cm) e al suo peso ridotto (149 grammi), il caricatore è ideale anche per chi ama viaggiare. La qualità collaudata di VARTA e una garanzia di tre anni rendono questo dispositivo un compagno affidabile per tutti coloro che desiderano alte performance e un accessorio dal design accattivante.