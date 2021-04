Varta: efficienza e versatilità con il nuovo Wireless Power Bank

La ricca gamma di Power Bank VARTA si aggiorna ancora. L’azienda, leader nella produzione e commercializzazione di energia portatile, ha messo a punto il nuovo Wireless Power Bank 10.000 mAh, un caricatore versatile, pratico ed efficiente. Permette, infatti, di caricare più dispositivi contemporaneamente, sia attraverso cavo, sia senza fili, semplicemente appoggiandoci sopra il dispositivo. Ad esempio, è possibile dare comodamente energia nello stesso momento allo smartphone e alle cuffiette bluetooth.

Dal design bianco, glam e di tendenza, è utile, leggero e perfetto per essere usato senza difficoltà ovunque ci si trovi, perché unisce le caratteristiche del Wireless Charger alle performance classiche del Power Bank.

Il Power Bank Wireless 10.000 è contraddistinto da una serie di innovative caratteristiche tecniche. Sulla scocca, ad esempio, sono presenti 4 LED bianchi che indicano il livello di carica e scarica e non solo, in quanto altri LED blu segnalano la ricarica wireless e rapida. Grazie alla funzione Pass-through charging il Wireless Power Bank è inoltre in grado di ricaricare contemporaneamente se stesso e il device a cui fornisce energia (fino a 1,2 tablet e 2,5 smartphone al giorno). La ricarica wireless veloce arriva fino a una potenza pari a 10W, mentre quella con cavo può raggiungere i 18W. Le uscite presenti sono tre, una di tipo C PD e due di tipo USB. All’interno della confezione è contenuto un comodo cavo di ricarica USB Type C, in linea con le ultime tendenze tecnologiche.

Ideale per essere portato ovunque, e per avere con sé i device sempre carichi, il nuovo Power Bank è un prodotto affidabile, dotato delle più avanzate tecnologie di sicurezza.