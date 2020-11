Varta: la Minions Night Light dona buonumore alla stanza

E’ una simpatica lampada a forma di Minions che illumina l’atmosfera. La Minions Night Light 3AA di VARTA dona un tocco di allegria alle camere dei bambini.

Ideale per tutti i bambini, la lampada Minions VARTA produce una luce calda e accogliente, perfetta per rassicurare i più piccoli e farli addormentare serenamente o per dare un tocco divertente alla cameretta.

Dotata di un interruttore a scorrimento, consente di regolare la luce da modalità alta (100%) a modalità bassa; inoltre, la simpatica lampada possiede un pratico sensore touch sulla tasca del Minion per accenderla e spegnerla facilmente.

Grazie al sistema di spegnimento automatico, la lampada si arresta dopo 30 minuti quando l’illuminazione è al 100%, o dopo 60 minuti quando si utilizza la modalità bassa. La confezione comprende, oltre alla lampada Minions, tre batterie VARTA Longlife Power in grado di offrire un’autonomia pari a 300 ore.