Varta LCD Power Bank: vacanze sempre cariche

Spostarsi con i propri smartphone sempre carichi per condividere foto sui social, restare in contatto con parenti e amici o cercare luoghi da visitare, è diventata ormai una necessità, per molti, irrinunciabile. Le power bank sono diventate, in quest’ottica, dispositivi indispensabili se si vuole la tranquillità di arrivare a fine giornata con lo smartphone, o comunque con un proprio device, ancora “in vita”.

Per questo, VARTA mette a disposizione una serie di power bank ad alte prestazioni per viaggiare leggeri e senza preoccupazioni. La nuova gamma LCD Power Bank è formata da tre modelli adatti a tutte le esigenze, che si differenziano per capacità, dimensioni e peso. La soluzione più maneggevole è LCD Power Bank 7.800 mAh, il più piccolo della gamma (80x105x22 mm), in grado di ricaricare fino a un tablet e 2,5 smartphone ogni giorno. Il modello di dimensioni intermedie, LCD Power Bank 13.000 mAh (80x141x22 mm), ricarica un totale di due tablet e 4,5 smartphone al giorno. Per i più esigenti, inoltre, arriva in aiuto LCD Power Bank 18.200 mAh (82x161x22 mm), capace di ricaricare fino a 3 tablet e 6,5 smartphone ogni giorno.

Per chi desiderasse, invece, un’opzione ancor più maneggevole, Power Bank 2.600 è sicuramente la soluzione migliore. Con un’altezza di soli 99 mm e un diametro di appena 24 mm, il caricatore, poco più grande di una penna, si presta per essere trasportato in borsa o in tasca. All’interno della confezione è incluso un cavo di ricarica di 50 cm e il modello presenta un comodo gancio per facilitarne il trasporto. L’indicatore LED Blu indica il livello di carica e scarica.

Anche in viaggio, i Power Bank di VARTA vantano alte prestazioni, garantendo una sicurezza totale poiché seguono le linee guida UN38.3, il cui ciclo di test (UN Transport Test 38.3) include una varietà di simulazioni di pericolo al fine di garantire il trasporto senza incidenti per via aerea, stradale o acquatica.