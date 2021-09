Varta: nuovo design, pile più performanti e packaging 100% sostenibile

Innovazione, efficienza e attenzione all’ambiente: queste le tre principali caratteristiche che da più di 130 anni rendono VARTA leader mondiale nel settore.

L’azienda tedesca deve questo ruolo ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, che le hanno permesso di mettere a punto soluzioni sempre più avanzate e in linea con le diverse esigenze della vita quotidiana.

L’autunno, quindi, si apre all’insegna di un re-launch che coinvolge l’intera gamma di prodotti, con l’obiettivo di renderli ancora più eco-compatibili, performanti e sicuri.

La direzione ecosostenibile si riflette innanzitutto nei nuovi packaging, che si distinguono per le innovazioni uniche dei materiali. Per la maggior parte dei prodotti, dalle pile ai power bank, VARTA ha scelto infatti di eliminare completamente la plastica tra i materiali destinati agli imballaggi. Non solo: le confezioni sono state interamente ripensate al fine di dare risalto alle caratteristiche peculiari delle diverse referenze, con focus più espliciti sulle loro performance. Particolarmente pratico è inoltre il meccanismo di apertura e chiusura, che semplifica la rimozione delle singole pile e funge da ideale contenitore per quelle scariche.

Anche il design delle batterie è stato totalmente ridefinito, in modo da risultare immediatamente riconoscibile: i modelli della nuova gamma presentano infatti una singolare superficie metallica opaca impreziosita da un fascio dorato dalla forma triangolare che si estende al di sopra del logo.

Sul fronte della tecnologia, il restyling di VARTA si è concentrato sul potenziamento delle performance delle batterie, realizzate con materiali all’avanguardia e di alta qualità che producono un mix energetico di anodo e catodo dalla formula perfezionata; le alcaline AAA prodotte da VARTA, in particolare, vantano le migliori prestazioni in Europa. Il packaging, in cartone, è riciclabile al 100%.

Le batterie della gamma RECHARGE ACCU POWER vantano invece un significativo incremento delle prestazioni, ora in grado di raggiungere fino al 66% di cicli in più. Tra le batterie speciali, infine, quelle a bottone offrono il 70% di energia in più.

Per quel che concerne la linea RECHARGE ACCU RECYCLED, la più rispettosa dell’ambiente, è prodotta con la percentuale maggiore di contenuto riciclato (+21%) sul mercato, in linea con la filosofia eco-solidale di VARTA. I blister sono ora ancora più ecologici, totalmente plastic free, e l’aspetto delle pile si mantiene verde, senza però rinunciare al nuovo stile opaco per enfatizzare la loro natura ricaricabile.