Velasca e Alfa Romeo: insieme per “Giulietta” e “Duetto”

Le due eccellenze del Made in Italy si incontrano per creare due calzature iconiche: “Giulietta” e “Duetto”, scarpe che celebrano la libertà di viaggiare e l’amore senza tempo per l’Italia.

Velasca, brand che ha fatto dell’eccellenza artigianale italiana il suo porta bandiera, e Alfa Romeo, storico brand automobilistico italiano, si incontrano per dar vita ai modelli Giulietta e Duetto. Due nuove calzature che rappresentano il “motore della libertà” e sono pensate per chi ama viaggiare portando sempre con sé il comfort, lo stile e la qualità del Made in Italy.

La collaborazione, volta a promuovere il concetto di bellezza senza tempo, nasce tra due realtà caratterizzate da un’identità italiana molto forte, che si riconoscono nei valori di innovazione, tradizione e design. I modelli proposti sono l’adattamento di due calzature già parte del catalogo Velasca, ma presentano alcuni dettagli e personalizzazioni in linea con il design e lo stile di Alfa Romeo: la suola in para per una guida confortevole, il doppio logo dei due brand e colori e cuciture che richiamano le tonalità della storica casa automobilistica italiana.

Giulietta e Duetto sono calzature scamosciate da uomo, dallo stile artigianale e ricercato come ogni creazione Velasca, ma arricchite dal taglio sportivo e dal carattere grintoso proprio del design Alfa Romeo. Con queste nuove creazioni, le due aziende celebrano il viaggio tra le strade panoramiche italiane, belle da guidare e da guardare, ricche di scorci e di angoli inaspettati. Dedicate a chi ama vivere la strada un panorama dopo l’altro, Giulietta e Duetto sono modelli ideali per chi ama la libertà e bellezza del viaggio e dell’esplorazione.

Le due scarpe, i cui nomi sono un omaggio a due modelli iconici di auto Alfa Romeo – la Giulietta Sprint del ‘55 e la Duetto del ’69 – sono il risultato di un lavoro basato sull’affinità valoriale tra le due aziende, che in questi mesi hanno collaborato in perfetta armonia, unite dalla passione per il bello e fatto bene all’italiana. Il modello Giulietta incarna il connubio tra sportività ed eleganza, mentre Duetto è indicato per chi ricerca uno stile più classico.

Anche il packaging è in linea con la storia e le peculiarità dei due brand: la scatola in cui verranno inserite le scarpe presenta una base verde da palette Alfa Romeo, il logo in bianco e alcune linee “carreggiata” bianche e rosse. Inoltre, per abbracciare un design sempre più sostenibile, la base della scatola è realizzata in carta Kraft Avana, mentre le scarpe sono inserite in un sacchetto nocetta in cotone con stampa bianca e laccetti e cuciture in rosse.

La collezione è disponibile sul sito di Velasca e nelle Botteghe Uomo.