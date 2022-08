Vent firma una collezione Apparel e accessori

VENT guarda avanti e cresce con costanza e perseveranza. Per dare un ulteriore segno agli appassionati di ogni età, l’azienda ha deciso di esprimere i propri valori creando la prima linea di abbigliamento e accessori firmata. Si tratta di un’idea nata con l’obiettivo di permettere ai propri clienti e, in generale, agli appassionati di indossare capi e accessori esclusivi personalizzati VENT. Perfetto mix di stile, sportività e allo stesso tempo eleganza per una linea che si sposa perfettamente con il concetto di Mechanics of Emotions.

La collezione firmata VENT si compone di elementi sviluppati e testati con l’aiuto di piloti (campioni ed ex-campioni di livello internazionale) e meccanici ufficiali. Capispalla e accessori da indossare in pista, ma anche da usare quotidianamente per abbinare il proprio stile a quello di un marchio che sta lasciando il segno sulla scena internazionale grazie alla passione, alla tradizione e alla conoscenza di un team che ogni giorno progetta e crea emozioni da guidare e da indossare.

La linea Apparel VENT si compone di nove capi. Tra i capispalla troviamo la giacca VENT Vest (€185), lo smanicato VENT Gilet (€90) e la felpa VENT Sweatshirt (€60), la camicia in cotone VENT Shirt (€60) e quella VENT WILD Shirt (€95) e due maglie: la polo in piqué VENT Polo (€20) e la classica t-shirt logata VENT T-shirt (€15).

Grazie all’esperienza in ambito sportivo, VENT ha ideato una linea più tecnica adatta, in particolare, al mondo della e-bike e denominata Freeride. Questa comprende la maglia VENT Freeride (€40) e i pants corti VENT Freeride pants (€70).

Tra gli accessori la proposta VENT offre: la bandiera autoreggente fondo bianco o nero (€60), il tappeto sottomoto (€40), il grembiule VENT Apron (€15), il cappellino VENT Hat (€15), la mascherina VENT Face mask (€8), il braccialetto VENT bracelet (€8) e due VENT Patches – una quadrata e una orizzontale – (€5) per personalizzare qualsiasi tipo di capo.

La collezione VENT è acquistabile sul sito ufficiale Ventmoto nella sezione SHOP e direttamente presso la rete di rivenditori autorizzati in tutta Italia.