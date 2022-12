Vent’anni di Porsche Sci Club

Da vent’anni il Porsche Sci Club celebra il sodalizio tra i clienti del marchio di Zuffenhausen e la passione per l’alta quota. Una stagione, quella in partenza il weekend del 9, 10 e 11 dicembre a Selva di Val Gardena, densa di attività sulle piste da sci e sulle quattro ruote. Su tutte, la gara di slalom gigante in due manche che offre a tutti gli iscritti la possibilità di brillare in classifica. Ma non è l’unica sfida sportiva ad animare lo spirito dei partecipanti, che sono chiamati a cimentarsi anche al volante, con prove di abilità di guida su un percorso innevato o ghiacciato o, in mancanza di neve, in una prova di regolarità su strada, dove rispettare al decimo di secondo i tempi imposti dal regolamento.

Sport dinamici capaci di combinare velocità, tecnica, fisicità e un forte senso di libertà. Valori comuni al mondo Porsche, così come lo spirito di condivisione che da sempre è rappresentato dalle community di appassionati della Cavallina di Stoccarda come i Porsche Club, il Green Club e, appunto, lo Sci Club.

“Porsche non sarebbe Porsche senza la comunità di amici e fan che si uniscono per condividere la loro passione per il nostro Marchio”, afferma Diego Lovisetto, direttore vendite di Porsche Italia e fondatore del Porsche Sci Club. “Dal 2002 il Porsche Sci Club ha organizzato più di 100 eventi e riunito più di 8.000 clienti che, durante la stagione invernale, si ritrovano in alcune delle località di montagna più suggestive del nostro Paese per ritagliarsi un momento di svago e di sport.”

Ad animare le giornate sulle neve, nomi illustri del mondo dello sci e delle competizioni motoristiche: come Peter Runggaldier, ex campione del mondo di supergigante ed Emanuele Pirro, 5 volte campione della 24 ore di Le Mans.

Il calendario Porsche Sci Club 2022

09 – 11 dicembre 2022 Selva di Val Gardena (BZ)

27 – 29 gennaio 2023 Roccaraso (AQ)

10 – 12 febbraio 2023 San Martino di Castrozza (TN)

3 – 5 marzo 2023 Ponte di Legno (BS)

17 – 19 marzo 2023 Cervinia (AO)