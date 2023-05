VERISURE sceglie il progetto Green Island a Roma come nuovo headquarter italiano

Verisure, una multinazionale leader nel mercato dei sistemi di allarmi e sicurezza, ha scelto Green Island, un nuovo concetto di business hub a Roma, come sua nuova sede italiana. La proprietà, Colliers Global Investors Italy, è stata assistita in qualità di advisor e project manager da Colliers Italia. CBRE ha agito come advisor nell’operazione, che rappresenta una delle più grandi transazioni degli ultimi anni in termini di metri quadri locati nel quartiere EUR, segnando una netta ripresa di uno dei quartieri direzionali più strategici della Capitale.

Green Island, pensato da Colliers Global Investors Italy per diventare un nuovo standard di vivibilità, tecnologia e flessibilità degli spazi, si estende su quasi 14.000 metri quadri per 5 piani fuori terra e su una pianta quadrata con 4 corti verdi centrali, che favoriscono la ventilazione e il raffrescamento dell’edificio, e 2.500 metri quadri di area esterna. L’edificio è dotato inoltre di 16 giardini pensili, ricchi di numerosi alberi, che regolano naturalmente i raggi solari e le emissioni di CO2. Grazie a questa innovativa soluzione, la temperatura dell’aria interna all’edificio è inferiore di alcuni gradi centigradi, permettendo di ridurre notevolmente i consumi energetici per la climatizzazione. Inoltre, le tecnologie impiantistiche sfruttano fonti di energia rinnovabile e sono state già implementate misure per il risparmio di energia elettrica e acqua potabile.

Verisure, che è presente in Italia da dieci anni e conta già 250.000 clienti sul territorio nazionale e 2.200 dipendenti, di cui oltre 1.000 impiegati negli uffici romani, ha scelto Green Island per la sua distintività, unicità e contemporaneità, in linea con i valori della sostenibilità, dell’inclusione e del benessere delle persone, che guidano l’azienda fin dalle sue origini. Il nuovo headquarter accoglierà la Centrale Operativa di settore più grande d’Italia, garantirà spazi per conferenze istituzionali e lavoro agile, in una collocazione strategica nel cuore del business district della Capitale.

Green Island è ben collegato a tutti i punti strategici della città, raggiungibili sia con mezzi pubblici che privati. La vicina fermata della metropolitana linea B EUR Palasport connette l’edificio con il centro storico e la stazione ferroviaria Termini, mentre il Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), la principale arteria viaria della Capitale, dista solo cinque minuti di auto.