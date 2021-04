VERSUS WP: la sneaker mid cut impermeabile

ELEVEIT presenta Versus WP, la sneaker mid cut per gli appassionati delle due ruote che vogliono il massimo confort nell’uso urban e ricercano sicurezza e tecnologia nelle gite fuori porta. Design e praticità unite all’esperienza maturata in oltre trent’anni nel mondo del calzaturificio sono da sempre gli elementi distintivi del marchio veneto ELEVEIT. Versus WP nasce dal connubio di queste caratteristiche, una sneaker versatile, tecnica e confortevole anche quando si parcheggia la moto e si usa la calzatura in ambiente cittadino.

Versus WP presenta una tomaia realizzata in pelle pieno fiore e una fodera in E-Dry che la rende idrorepellente e ideale per le basse temperature. Non solo confort e versatilità, ELEVEIT da sempre attenta alla sicurezza, garantisce rinforzi e protezioni nelle zone più a rischio quali caviglia, tallone e punta del piede. Ormai inserita in quasi tutta la gamma ELEVEIT, la chiusura Free Lock System è un plus anche del modello Versus WP. Questo sistema di chiusura è molto apprezzato da tutti i motociclisti per la sua calzata rapida e confortevole ed è ideale per evitare spiacevoli inconvenienti con i lacci incastrati nelle pedane o nelle leve del freno e del cambio.

La suola, in materiale bicomponente, è pensata per avere un maggior confort nella guida. La parte di color bianco in poliuretano risulta flessibile e morbida al tatto mentre la parte nera del battistrada è in gomma estremamente resistente. Versus WP è disponibile nei migliori negozi di moto, le taglie a disposizione vanno da una 36 a una 48. La sneaker mid cut è quindi unisex e la potete trovare a catalogo in un’unica colorazione, nera con inserti rossi e suola bianco nera. Versus WP è certificata CE e quindi conforme a tutti gli standard di qualità e di sicurezza obbligatori per l’Unione Europea.