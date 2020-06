Vespa 946 Christian Dior: nasce una nuova icona

Sono nati entrambi nello stesso anno: il 1946. Dior e Vespa hanno in comune, da sempre, la volontà di ispirare una visione del mondo innovativa, luminosa e creativa. Oggi, la collaborazione tra Dior e Vespa reinventa lo spirito di libertà, movimento ed espressione alla base dei due marchi.

Da questa appassionata collaborazione prende vita Vespa 946 Christian Dior, il cui telaio monoscocca e le cui delicate linee grafiche rendono omaggio all’heritage delle due case. Eleganza e minimalismo contraddistinguono questa moderna versione dell’iconica Vespa 946 presentata nel 2012 a Milano, ridisegnata, per questa occasione, da Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo delle collezioni donna di Dior.

ll corpo della Vespa 946 Christian Dior è realizzato in una colorazione esclusiva concepita insieme al reparto creativo di Dior, così come il colore oro usato per le finiture. La sella è in vera pelle blu, con cuciture tono su tono; anche i manici sono rivestiti in pelle blu, con le cuciture dello stesso colore. Il supporto della sella presenta un rivestimento in tessuto originale “Dior Monogram”. Sul lato destro del veicolo sono presenti alcune esclusivi decalchi con il logo “Christian Dior Paris”, mentre il lato sinistro è personalizzabile. Il gancio posto sotto la sella ha impresso il logo esclusivo “Christian Dior”.

Lo scooter sarà prodotto in Italia in edizione limitata. Sarà disponibile dalla primavera del 2021 nelle boutique Dior di tutto il mondo e successivamente in selezionati flagship store Motoplex del Gruppo Piaggio.