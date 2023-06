Vespa Gtv 2023: la leggendaria icona si rinnova

Vespa ha annunciato il lancio della nuova Vespa Gtv 2023. Sin dalla sua introduzione nel 2006, la Vespa Gtv si è distinta come l’ambasciatrice della classicità più pura all’interno della famiglia Vespa. Tuttavia, con l’arrivo del 2023, la Vespa Gtv si evolve per abbracciare uno stile totalmente rivoluzionato, unendo l’autenticità del passato a un equipaggiamento tecnologico all’avanguardia e finiture sportive senza precedenti.

Alimentata dal grintoso monocilindrico 300 hpe (High Performance Engine) con distribuzione a 4 valvole, raffreddamento a liquido e iniezione elettronica, la nuova Vespa Gtv è dotata del motore più potente mai montato su una Vespa, con una potenza di 17,5 kW (23,8 CV). Questo garantisce un’esperienza di guida straordinaria, sia in città che fuori.

Uno dei principali elementi che caratterizzano la Vespa Gtv è il suo stile autentico e ancora più sportivo. La nuova gamma Gts ha influenzato significativamente il design, portando finiture curate e una qualità costruttiva senza precedenti. Il faro basso e la fanaleria a LED conferiscono un aspetto moderno, mentre la nuova strumentazione digitale, che può essere integrata con il sistema di connettività Vespa MIA, offre funzionalità avanzate.

Il cupolino, con le sue tre feritoie orizzontali, aggiunge un tocco di ispirazione racing, e il suo colore arancione, disponibile come accessorio, conferisce un aspetto ancora più audace alla Vespa Gtv. La sella monoposto bicolore, dal look racing, è impreziosita da una cover rigida rimovibile, che richiama le carenature delle Vespa da competizione. Il profilo nero opaco presente su vari elementi, come il faro, il gruppo ottico posteriore, il maniglione e le pedane passeggero, contribuisce a creare un’estetica decisa e moderna.

La Vespa Gtv 2023 rappresenta anche un concentrato di tecnologia. L’adozione del sistema keyless semplifica l’accensione del veicolo, eliminando la necessità di utilizzare una chiave tradizionale. La nuova strumentazione LCD digitale fornisce una vasta gamma di informazioni di viaggio, consentendo ai conducenti di monitorare la velocità, il consumo di carburante e lo stato di carica della batteria. Inoltre, è possibile ricevere notifiche relative a chiamate, messaggi e musica quando il veicolo è connesso allo smartphone tramite il sistema VESPA MIA.

La sicurezza è un aspetto prioritario nella Vespa Gtv 2023, con il controllo della trazione elettronico ASR e il sistema antibloccaggio in frenata ABS inclusi di serie. Questi sistemi garantiscono una guida stabile e sicura, anche in condizioni di scarsa aderenza.

La nuova Vespa Gtv è disponibile presso gli showroom Vespa ad un prezzo di 7.499 Euro, f.c. I due colori disponibili, Beige Avvolgente Opaco e Nero Convinto, sono abbinati a dettagli grafici arancioni sul cupolino e sulle fiancate, per un look ancora più distintivo.