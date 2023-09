“Vinci Gardaland con i nonni”: il concorso di Original Marines per celebrare i nonni

Inizia oggi e si concluderà il 2 ottobre una nuova iniziativa promossa da Original Marines, che vuole celebrare la Festa dei Nonni e rafforzare il suo impegno e la sua vicinanza alle famiglie. Questa iniziativa mette in luce il ruolo fondamentale dei nonni nella società e nel mantenimento delle tradizioni.

Il concorso è semplice, divertente e coinvolgente e promuove un forte legame tra le generazioni attraverso la condivisione di momenti speciali: il premio in palio è un soggiorno di due notti per quattro persone al Gardaland Resort, in una camera a tema, e otto biglietti d’ingresso per il Gardaland Park.

Per partecipare, basta scattare una foto con i nonni e caricarla sulla pagina dedicata del concorso Vinci Gardaland con i nonni entro il 2 ottobre.

Rocco Rella, Marketing, E-commerce & International Sales Director di Original Marines, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Gardaland in questa nuova iniziativa, ‘Vinci Gardaland con i nonni’, che ci permette di promuovere i valori del nostro brand. I nonni sono una parte importante della nostra vita, e per il secondo anno consecutivo, vogliamo rendere speciale la loro festa. Questa iniziativa si integra perfettamente nelle nostre attività annuali, coinvolgendo i nostri attuali e potenziali clienti in modo semplice, piacevole e diretto”.