VinFast e Pininfarina illustrano illustrato i dettagli di VF 8 e VF 9

Il design dei SUV elettrici di VinFast, nati in collaborazione con Pininfarina, design house rinomata a livello mondiale, intende esaltare l’aspetto possente ed elegante e l’esperienza di guida più smart e più sicura che questi veicoli sanno offrire.

Per quanto riguarda gli esterni, Pininfarina ha adottato un linguaggio di design moderno per ottimizzare l’aerodinamica e ridurre i consumi, enfatizzando al tempo stesso l’importanza dell’estetica per sottolineare la personalità unica dei veicoli. Con le loro curve tipiche delle auto sportive, le linee affusolate proprie delle berline executive, l’altezza e la nitidezza dei profili, caratteristiche dei SUV, la VF 8 e la VF 9 possiedono grazie a Pininfarina personalità uniche e distintive.

Gli interni dei due modelli sono il risultato della combinazione di un livello estetico di fascia alta e di un lavoro di taglio e cucito meticoloso e sofisticato, arricchito dall’integrazione di tecnologie all’avanguardia per garantire un ambiente tecnologicamente avanzato e rilassante al tempo stesso. I sedili sono dotati di comandi intuitivi di riscaldamento e ventilazione, a garanzia di un comfort assoluto. Per alleggerire ulteriormente la pressione indotta dalla frenesia del tragitto casa-lavoro, la VF 9 Plus offre addirittura diverse funzioni di massaggio.

La VF 8 e la VF 9 sono dotate di un ampio touchscreen da 15,6 pollici nella consolle centrale che riduce al minimo il numero di pulsanti fisici e semplifica così l’interfaccia. Con il supporto intuitivo dello schermo ad alta risoluzione, conducenti e passeggeri possono così navigare e godere di un’esperienza di guida completa in ogni viaggio. L’head-up display (HUD) con spettro cromatico completo proietta sul parabrezza le informazioni essenziali del veicolo senza che il guidatore debba distogliere gli occhi dalla strada per concentrarsi sul quadro strumenti.

Fortemente impegnata a favore di un futuro sostenibile, VinFast effettua attività di ricerca sui materiali eco-friendly, come ad esempio l’Eco-leatherette, da utilizzarsi in un prossimo futuro negli interni dell’abitacolo. VinFast adotta inoltre in modo proattivo diverse soluzioni che contribuiscono a ridurre lo spreco di acqua e le emissioni chimiche. La sua strategia innovativa per quanto riguarda le batterie prevede infine la possibilità di riciclarle totalmente per ridurre al minimo l’impatto ambientale e favorire la sostenibilità.

Silvio Angori, AD di Pininfarina, ha affermato: “Noi stimoliamo i sogni. Siamo estremamente motivati a vestire di bellezza i primi modelli di VinFast nel rispetto del patrimonio vietnamita. E siamo anche fortemente motivati a plasmare il futuro della mobilità con VinFast. Ci auguriamo che le nostre vetture, più green e più sicure, siano in grado di attrarre e ispirare il pubblico a livello globale perché si uniscano alla transizione verso un futuro più sostenibile per tutti”.

Emmanuel Bret, Vice AD di VinFast, ha aggiunto: “VinFast possiede un inesauribile spirito di innovazione al fine di fornire alla clientela prodotti eccezionali. La raffinatezza e la creatività del design di Pininfarina hanno dato vita ai carismatici veicoli elettrici di VinFast, contribuendo così a dare forma al nostro lavoro. Sono convinto che insieme a Pininfarina e al suo fantastico design, VinFast raggiungerà rapidamente l’obiettivo di realizzare soluzioni di mobilità più smart e sostenibili per tutti”.

Il 28 febbraio, VinFast ha illustrato i dettagli delle tecnologie avanzate presenti nei suoi modelli elettrici nel corso del Mobile World Congress 2022 (MWC22). Oltre ad essere più green e più sicure, grazie alla partnership con Pininfarina, design house leader mondiale, i veicoli elettrici di VinFast sono anche più efficienti, più attraenti e accessibili a chiunque intenda unirsi a VinFast nella sfida della rivoluzione globale dei veicoli elettrici.

La VF 8 e la VF 9 sono state presentate al pubblico globale al Los Angeles Auto Show del 2021.