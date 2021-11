VinFast porterà “Il Futuro della Mobilità” al Los Angeles Auto Show 2021

VinFast, emergente azienda globale di veicoli elettrici smart proveniente dal Vietnam, svela il concept “The Future of Mobility” per il suo debutto mondiale al Los Angeles Auto Show 2021, dove presenterà i suoi due nuovi modelli elettrici aspirazionali, VF e35 e VF e36, disegnati da Pininfarina.

“The Future of Mobility” deriva dalla visione di VinFast di “guidare il movimento della rivoluzione globale dei veicoli elettrici smart”. VinFast è pienamente impegnata a creare un futuro più sostenibile per i trasporti, consentendo alle persone di godere di una mobilità intelligente, sicura, emozionante e rispettosa dell’ambiente. VinFast si affida anche alle “tecnologie per la vita” che portano entusiasmo nella vita quotidiana degli utenti.

Il concept “The Future of Mobility” si riflette in ogni dettaglio dello stand di VinFast. Con una superficie di circa 800mq, lo stand presenta un design moderno e futuristico, che coinvolge il pubblico con energiche grafiche bianche e blu. I colori del marchio VinFast evocano l’immagine di una potente “scintilla elettrica blu” che guida verso l’evoluzione della mobilità.

Il fulcro del concept “Future of Mobility” di VinFast al Los Angeles Auto Show di quest’anno sono i suoi due SUV elettrici, VF e35 e VF e36. Il team di progettazione di VinFast e il celebre studio di design Pininfarina utilizzano un linguaggio di design moderno che combina curve morbide, linee nitide e finiture audaci, armonizzate in uno stile accattivante. Queste seducenti combinazioni creano uno stile definito “Equilibrio Dinamico (“Dynamic Balance”), che conferisce al design potenza e movimento in avanti. Inoltre, gli interni sono creati con un occhio al confort, al lusso e all’esperienza di guida.

Nei suoi sforzi per costruire “Il futuro della mobilità”, VinFast mira anche a introdurre tecnologie intelligenti che possano ispirare i consumatori a passare ai veicoli elettrici. Al Los Angeles Auto Show 2021 il pubblico potrà trovare alcune di queste tecnologie, tra cui Smart Security, il sistema di monitoraggio del traffico e dei conducenti di VinFast sviluppato da VinAI e Routix, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) basati sull’intelligenza artificiale e i servizi di verifica della guida autonoma sviluppati da Vantix. Questa tecnologia intelligente è in grado di rilevare attivamente gli errori nel più breve tempo possibile con una incredibile precisione.

Secondo Michael Lohscheller, Global CEO di VinFast, “VinFast crede in ‘The Future of Mobility’, un futuro in cui i veicoli intelligenti sono ‘tecnologie per la vita’ altamente personalizzate che combinano l’eco-compatibilità con la massima sicurezza e con esperienze di guida eccezionali. Il Los Angeles Auto Show è uno dei saloni automobilistici più influenti al mondo. È anche conosciuto come un pioniere nel suo sostegno all’adozione di veicoli elettrici e all’educazione dei consumatori. Pertanto, VinFast considera il salone come un palcoscenico perfetto per dimostrare il suo impegno a promuovere la tendenza globale del trasporto verde e incoraggiare l’elettrificazione“.

Nel raggiungere questo ambizioso obiettivo, VinFast si pone come il marchio EV con più opportunità di veicoli elettrici che coprono diversi segmenti di mercato, garantendo prezzi accessibili, eccellenti servizi post-vendita e un’assistenza clienti dedicata con una garanzia di 10 anni, che incoraggia i consumatori a passare ai veicoli elettrici.

Secondo Lisa Kaz, Presidente e CEO del Los Angeles Auto Show, “L’elettrificazione è la più grande trasformazione che l’industria dei saloni automobilistici ha vissuto negli ultimi 100 anni. Il Los Angeles Auto Show è entusiasta di accogliere le case automobilistiche di veicoli elettrici come VinFast. Al salone i nostri visitatori potranno scoprire la prima casa automobilistica del Vietnam e i suoi nuovissimi modelli EV. VinFast presenta una visione ispiratrice del futuro della mobilità incentrata sull’elettrificazione e siamo entusiasti di accompagnarli in questo viaggio, con l’obiettivo di riportarli al Salone dell’auto di Los Angeles del 2022“.