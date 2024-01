VITARA Hybrid YORU: una versione speciale che si ispira alla notte

Il mercato dei SUV compatti e delle crossover sta diventando sempre più affollato, e in un contesto così variegato, diventa essenziale distinguersi. Suzuki, che ha giocato un ruolo pionieristico nel segmento SUV fin dal 1988 con il lancio della prima Vitara, ha continuato a essere il punto di riferimento indiscusso della categoria. Oggi, conferma la sua capacità di comprendere le esigenze del pubblico introducendo sul mercato un nuovo allestimento per VITARA Hybrid denominato YORU. Una versione che si contraddistingue per dettagli esclusivi e una dotazione di serie di ottimo livello. Inoltre, segue fedelmente il DNA del marchio, offrendo l’avanzata tecnologia 4×4 AllGrip come parte integrante del loro equipaggiamento. Noi l’abbiamo provata.

YORU, in giapponese, indica quel momento in cui la notte raggiunge la sua massima oscurità, rendendo la luna e le stelle più visibili a occhio nudo. Questa suggestione ha influenzato il design della livrea della VITARA Hybrid YORU, che si ispira all’accostamento del blu notturno nella parte inferiore delle superfici metalliche e all’argento lunare nella porzione superiore. VITARA Hybrid YORU è caratterizzata, esternamente, da finiture Black presenti sul paraurti, sul listello superiore e sugli elementi verticali della griglia, oltre che sulle cornici delle luci diurne DRL e sui fregi laterali del cofano. La personalizzazione della carrozzeria si completa con il badge YORU sui montanti B, dove troviamo l’elegante Kanji in sovrapposizione con la scritta Yoru su uno sfondo chiaro.

All’interno dell’abitacolo, troviamo l’orologio circolare in posizione centrale sulla plancia, con scritte Kanji. Pregiati i materiali delle finiture di sedili e cuffia cambio, quest’ultimo in versione manuale ed abbinato alla trazione 4×4 AllGrip Select. Infine, come su tutti gli allestimenti top di gamma, troviamo il tetto panoramico apribile elettronicamente.

Sotto il cofano, un 1.4 Boosterjet abbinao al modulo Hybrid da 48 volt che alimenta un motore elettrico da 10kW. Questa unità sviluppa la potenza massima di 95 kW (129 CV) a 5.500 giri/min e fa registrare un picco di coppia di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri/min. Un’unità efficiente e ricca di coppia, grazie alla sua turbina a bassa inerzia, all’ottimizzazione del sistema di iniezione diretta, alla fasatura variabile elettrica in aspirazione e all’elevato rapporto di compressione.

A comporre il reparto trasmissione sono il cambio manuale a sei marce e la trazione integrale 4WD AllGrip Select, che prevede quattro modalità di guida che il pilota può selezionare a seconda del terreno da affrontare: Auto, Sport, Snow e Lock. Le quattro modalità, facilmente selezionabili dal comando sul tunnel centrale, rendono semplicissimo selezionare la regolazione del sistema 4×4 più adatta alle condizioni di guida. Il sistema è controllato elettronicamente e adatta la quantità di coppia da ripartire verso le ruote posteriori e dialoga con il sistema ESP®, la gestione motore e gli altri sistemi di bordo per garantire la risposta più adeguata per ogni modalità.

Le Special Edition VITARA Hybrid YORU è in listino e 31.990€.