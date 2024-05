Volkswagen: al via le prevendite di Nuova Golf GTI

E’ partita la prevendita di Nuova Volkswagen Golf GTI, la versione più iconica della gamma. Il cuore ora è diventato ancora più potente. L’ultimo stadio evolutivo del suo motore turbocompresso eroga una coppia massima di 370 Nm all’asse anteriore, dotato di bloccaggio elettronico del differenziale, già a partire dal regime di 1.600 giri/min. Questa spinta è ora disponibile fino a 4.590 giri/min e quindi in una gamma ancora più ampia. Il motore GTI eroga una potenza massima di 195 kW (265 CV) nell’intervallo compreso tra 5.250 e 6.500 giri/min. Il cambio DSG a sette marce assicura che la potenza della nuova Golf GTI venga trasferita all’asse anteriore quasi senza interruzioni della trazione durante i cambi di marcia. Il cambio può anche essere operato manualmente utilizzando i paddle sul volante multifunzione. La nuova GTI raggiunge i 100 km/h in 5,9 secondi, scendendo per la prima volta sotto i sei secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Dall’esterno, l’auto è riconoscibile grazie a caratteristiche come i nuovi fari a LED e il logo Volkswagen illuminato nella parte anteriore, nonché i gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati e i nuovi cerchi in lega Queenstown da 19 pollici. All’interno, l’infotainment rinnovato è controllato in modo intuitivo per mezzo di un touchscreen visivamente indipendente o da IDA, il nuovo assistente vocale con integrazione di ChatGPT. Dotata di serie di un cambio a doppia frizione (DSG) a sette rapporti, la Golf GTI può ora essere configurata e ordinata in Italia con prezzi a partire da 44.950 euro.