Volkswagen: Ant-Man e Wasp alla guida di ID.4 (il trailer)

In occasione dell’uscita del film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, Volkswagen sta lanciando una campagna globale a 360 gradi che mette la ID.4 sotto i riflettori con contenuti personalizzati ispirati al film. La cooperazione si basa sul product placement nel prossimo film della vettura completamente elettrica come auto di famiglia del Super Eroe.

“Quelli dei Marvel Studios sono tra i film di maggior successo di tutti i tempi e Ant-Man è uno dei personaggi più simpatici del Marvel Cinematic Universe. L’integrazione della ID.4 nel film e nella campagna promozionale ci consente di raggiungere milioni di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Gilbert Heise, Head of Global Brand Management and Consumer Insights di Volkswagen. “Inoltre, il personaggio di Ant-Man si adatta perfettamente al nostro Marchio: è simpatico, autentico e ha un grande senso

dell’umorismo”.

Lo spot, sviluppato e prodotto da Volkswagen, dal team di partnership dei Walt Disney Studios e da Bullitt, è stato diretto dal collaboratore di lunga data dei Marvel Studios Anthony Leonardi III. Il pluripremiato team VFX di Framestore ha dato vita agli effetti di restringimento e ingrandimento.

Inoltre, una featurette offrirà agli spettatori uno sguardo dietro le quinte della realizzazione del film con il posizionamento del SUV 100% elettrico Volkswagen ID.4 durante la produzione del film. L’auto sarà anche presente sul tappeto rosso alla prima mondiale di Los Angeles.