Volkswagen con “Obi-Wan Kenobi” per il lancio del nuovo ID. Buzz 100% elettrico (il video)

Volkswagen lancia sul mercato il suo iconico furgone ID. Buzz con una collaborazione straordinaria con “Obi-Wan Kenobi”, la nuova serie limitata di Star Wars in arrivo su Disney+ il 27 maggio 2022.

“Con questa collaborazione uniamo due forti marchi globali e generazioni di fan che sono cresciuti con le rispettive icone. Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione creativa unica. Ewan McGregor è il nostro partner perfetto, in quanto appassionato di Volkswagen fin dall’infanzia, nonché guidatore quotidiano e collezionista di auto Volkswagen. Il suo coinvolgimento non solo amplifica la consapevolezza del nostro marchio, ma aggiunge anche autenticità al nostro messaggio. Do il benvenuto a Ewan come nuovo ambasciatore del marchio, perché collega perfettamente il nostro affascinante passato con il nostro impegno per un futuro a zero emissioni”, ha dichiarato Klaus Zellmer, Membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen per Vendite, Marketing e Post-Vendita.

L’attesa per “Obi-Wan Kenobi” è enorme: i fan di tutto il mondo attendono il ritorno dell’iconico Maestro Jedi. Lo stesso legame emotivo è sentito dagli appassionati di Volkswagen per questo iconico furgone ID. Buzz, con il lancio di un modello elettrico a lungo atteso.

“Unendo le forze avremo l’opportunità di coinvolgere nuovi gruppi target nei confronti di mobilità elettrica, innovazione e digitalizzazione. A questo proposito, siamo davvero entusiasti di lavorare insieme ad alcuni dei migliori team creativi dell’industria cinematografica”, ha dichiarato Zellmer. La collaborazione si apre con uno spot personalizzato, realizzato in collaborazione con Lucasfilm e Industrial Light & Magic utilizzando la soluzione di produzione virtuale leader del settore, ILM StageCraft su The Infinity Stage.

La campagna, a 360 gradi, sarà condotta su più mercati e vedrà i contenuti personalizzati trasmessi attraverso la TV e il digitale, oltre a un’accattivante pubblicità sui cartelloni e sui social media. L’iniziativa si estenderà anche a un’entusiasmante collaborazione di design in cui i designer di Volkswagen e Lucasfilm hanno creato due ID. Buzz “Star Wars Edition” che verso la fine di maggio saranno presentati alla Star Wars Celebration di Anaheim, in California, il più grande evento al mondo di questo tipo.