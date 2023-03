Volkswagen e Vinitaly: una partnership per la mobilità sostenibile

Passione per l’eccellenza e rispetto della natura e del territorio sono al centro della partnership tra Volkswagen e il Salone internazionale dei vini e distillati Vinitaly. Questa collaborazione si rinnova ancora una volta per la 55° edizione dell’evento che si terrà dal 2 al 5 aprile presso Veronafiere, e sarà caratterizzata dalla mobilità sostenibile 100% elettrica marchiata Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali.

Vinitaly 2023 si conferma come la manifestazione che ha contribuito a segnare la crescita e il successo del vino italiano sui mercati internazionali, con la partecipazione di più di 4.000 aziende provenienti da tutto il territorio italiano e da oltre 30 nazioni. Nell’area principale della fiera, all’entrata Cangrande, farà il suo debutto in anteprima nazionale per l’Italia la Nuova ID.3, che si rinnova con un upgrade completo a due anni e mezzo dal lancio della prima generazione.

La Nuova ID.3 è dotata di software di ultima generazione, con tutti i sistemi comfort e di assistenza, ma è soprattutto il nuovo design degli esterni, affinato fin nei dettagli, e il design interno ottimizzato a conferire particolare fascino al veicolo. L’abitacolo della Nuova ID.3 è stato progettato con un aspetto ancora più ricercato, con un’esperienza tattile migliorata e un equipaggiamento interno completamente privo di prodotti di origine animale e con una percentuale elevata di materiali riciclati.

Nella gamma ID. Family sarà esposto anche l’ID. Buzz, il van 100% elettrico, che sarà esposto insieme alla Nuova ID.3. Si tratta della riedizione dell’iconico Bulli, completamente riprogettato, multifunzionale e pienamente connesso. Un van elettrico pensato per le sfide di tutti i giorni, da vivere con la famiglia o gli amici. Il design visionario dell’ID. Buzz, che alle dimensioni compatte unisce spaziosità e tecnologie innovative, sperimenta un nuovo concetto di spazio, con un abitacolo in parte realizzato con materiali riciclati.

All’entrata Re Teodorico sarà esposto l’ID. Buzz Cargo, il van concepito come veicolo commerciale completamente elettrico, in grado di rispondere perfettamente alle sfide del lavoro quotidiano. ID. Buzz Cargo offre trazione elettrica, vano di carico capiente e idoneità ai lunghi viaggi. Con ID. Buzz Cargo arriva su strada la nuova generazione della mobilità commerciale.

La mobilità sostenibile 100% elettrica Volkswagen sarà presente anche a Vinitaly and the City, il fuori salone dedicato al pubblico e agli appassionati in programma dal 31 marzo al 3 aprile, che riempirà il centro storico di Verona con tanti appuntamenti all’insegna dell’eccellenza enologica tricolore. Nel cuore della città, sarà esposto in piazza dei Signori il SUV coupé sportivo ID.5 GTX, mentre in Piazza delle Erbe ci sarà una speciale affissione dedicata alla Nuova ID.3.