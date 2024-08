Volkswagen: ecco le nuove ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S 

Volkswagen Group Italia ha appena annunciato il lancio delle nuove ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S, due modelli offrono prestazioni e comfort eccezionali, proiettando il settore automobilistico verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Le ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S sono pensate per i viaggiatori più esigenti, grazie alla loro batteria da 86 kWh che garantisce un’autonomia WLTP di circa 700 km. Inoltre, lo spazioso bagagliaio, con capacità tra 605 e 1.714 litri nella Tourer e tra 532 e 1.586 litri nella berlina sportiva Pro S, assicura comfort e praticità per ogni esigenza.

La ricarica rapida è un altro punto di forza di questi modelli: le ID.7 Pro S si ricaricano presso le colonnine DC con una potenza fino a 200 kW, permettendo di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in soli 26 minuti. Questo rende le vetture pronte per ripartire in breve tempo, senza compromettere la comodità.

Il comfort a bordo è garantito dalle funzionalità di lusso delle nuove ID.7, come la funzione di massaggio e climatizzazione del sedile, l’In-Car App Wellness e la regolazione automatica della temperatura intelligente. Volkswagen si impegna a offrire il massimo comfort e benessere ai propri clienti, garantendo un’esperienza di guida unica e rilassante.

Inoltre, Volkswagen ha pensato a tutte le esigenze proponendo la ID.7 con una batteria in due misure, due versioni, trazione posteriore e integrale, e sia come berlina sia come wagon. Questa gamma di scelta consente ai clienti di trovare la vettura che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze, senza rinunciare alla qualità e all’eccellenza che contraddistinguono il marchio Volkswagen.