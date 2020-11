Volkswagen: Golf 8 R pronta al debutto

Nel 2002, il debutto della prima Golf R32 rappresentò una grande novità nel panorama automobilistico. Con il suo sei cilindri da 3,2 litri che erogava 241 CV, la R32 era la Golf più potente mai prodotta dalla Volkswagen fino a quel momento. La sua trazione integrale la spingeva da 0 a 100 km/ in 6,6 secondi. I numeri di vendita furono tripli rispetto a quelli attesi.

Dalla metà del 2003, la Golf R32 fu la prima Volkswagen al mondo disponibile con il cambio automatico doppia frizione DSG, un riferimento tecnologico nel segmento delle compatte sportive. Il 2005 vide il debutto della seconda Golf R32 che con 250 CV offriva prestazioni ancora superiori. Poi nel 2009, al Salone di Francoforte, il marchio tedesco presentò in anteprima mondiale la versione successiva, basata sulla Golf 6, che abbandonava il motore V6 aspirato per adottare un 2 litri turbo benzina TSI, più efficiente del 21%. La R32 diventò così la R e con il cambio di nomenclatura la potenza crebbe a 270 CV. Nel settembre 2013, fu la volta della quarta Golf R, basata sulla settima generazione, che per la prima volta superò la soglia dei 300 CV.

Adesso è tutto pronto per il debutto debutta della nuova e cattivissima Volkswagen Golf R di ottava generazione, che completa la gamma delle Golf sportive, dopo GTI, GTI Clubsport, GTE e GTD. Più potente, più dinamica, più efficiente, più integrata, più digitale. Queste le caratteristiche principali della nuova Golf R, l’ammiraglia sportiva della Golf di ottava generazione.

La Golf 8 R è mossa dal più potente turbo benzina da 2 litri a quattro cilindri della serie EA888 disponibile sulla nuova Golf. L’evoluto motore a iniezione diretta è caratterizzato da soluzioni innovative e dettagli specifici, come l’integrazione nella testata del condotto raffreddato ad acqua che porta i gas di scarico alla turbina o l’alzata variabile delle valvole con doppia regolazione dell’albero a camme.

La trazione integrale è controllata dal Vehicle Dynamics Manager che è stato strettamente integrato con gli altri sistemi quali il controllo elettronico del differenziale anteriore XDS e il controllo adattivo del telaio DCC. Così, la nuova Golf 8 R offre una trazione eccellente, una dinamica di guida neutra e precisa, oltre a un’agilità sorprendente. L’obiettivo principale dello sviluppo era portare il piacere di guida a livelli mai raggiunti prima.