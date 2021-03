Volkswagen Golf: con l’app We Score, appassionati di calcio sempre aggiornati

E’ l’aggiunta più recente all’offerta digitale della nuova Volkswagen Golf. Con l’App We Score i clienti ora possono tenersi aggiornati con notizie, tabellini e i risultati in tempo reale del mondo del calcio, anche mentre sono al volante. È possibile selezionare come preferite fino a tre squadre di club e una nazionale, e seguirne i risultati in diretta. I Clienti non perderanno un solo goal in viaggio, grazie alla funzione di notifica in tempo reale, realizzata in modo da non distrarre chi è alla guida. I tabellini mostrano anche lo stato corrente delle partite in modo facilmente accessibile.

La nuova applicazione We Score include le due serie maggiori e le coppe dei principali Paesi, inclusa l’Italia. Oltre all’Europa League e alla Champions League, sono supportati anche i Campionati Europei UEFA EURO 2020, posticipati alla prossima estate, di cui la marca è Official Mobility Partner.

L’applicazione può essere ottenuta in modo semplice e gratuito attraverso l’infotainment della Golf: per scaricarla è sufficiente avere effettuato la registrazione.

We Score è supportata dai sistemi Discover Pro e Discover Media. Inoltre, tramite l’In-Car Shop i Clienti possono ottenere i servizi Amazon Alexa o acquistare piani dati per l’utilizzo di servizi streaming o di un hotspot Wi-Fi a bordo della propria Golf. Anche l’estensione dei servizi We Connect Plus può essere facilmente acquistata tramite lo schermo dell’infotainment. In futuro, l’offerta sarà ampliata con la disponibilità di ulteriori prodotti digitali.

Volkswagen è Official Mobility Partner di UEFA e DFB

A livello internazionale, la Volkswagen è Official Mobility Partner dei tornei tra squadre nazionali della UEFA, tra cui in particolare i Campionati Europei che si terranno la prossima estate. Inoltre, la Marca supporta sette squadre che si sono qualificate per il torneo: Germania, Francia, Svizzera, Austria, Danimarca, Finlandia e Russia.

L’impegno del Marchio nel calcio assume molte forme, tra cui quello di Official Mobility Partner ufficiale della Federazione Calcistica Tedesca (DFB). La Marca sostiene lo sport preferito di tantissimi europei dal dilettantismo fino ai vertici. L’attenzione non è solo alle squadre nazionali: il calcio è, in particolare, un elemento di collegamento tra le persone, nonché tra la Volkswagen e lo sport popolare.