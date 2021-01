Volkswagen Golf: nel 2020 è stata la più venduta in Europa

Dopo una prima metà del 2020 caratterizzata dalle estreme difficoltà dovute alla diffusione della pandemia da coronavirus, in Europa le vendite della Golf hanno registrato un’accelerazione a partire dall’autunno. Hanno contribuito a questo impulso le numerose introduzioni commerciali della seconda parte dell’anno, risultate nella disponibilità della gamma completa, che ora offre la scelta tra due carrozzerie, ben cinque alimentazioni (di cui due ibride) e otto varianti.

Nel 2020, la bestseller Volkswagen giunta all’ottava generazione è stata ancora una volta il modello più venduto in Europa con circa 312.000 consegne, nonché la berlina compatta più venduta in Italia.

“Con la Golf 8 stiamo portando avanti la tradizione di successi delle generazioni precedenti. Quest’auto continua a essere il riferimento tecnologico del segmento”, ha dichiarato il CEO della marca Volkswagen Ralf Brandstätter.

Il lancio sul mercato della berlina compatta avrebbe dovuto tenersi in primavera, ma è stato bruscamente interrotto nelle sue prime fasi dalla pandemia dovuta al coronavirus. La seconda metà del 2020 ha poi registrato un netto recupero attraverso modalità di comunicazione e commercializzazione inedite, rese possibili dal rapido ed efficace adattamento di tutta l’organizzazione della Volkswagen e della sua rete di Concessionarie. Inoltre, il periodo ha visto il lancio delle varianti derivate, in particolare delle sportive GTI, GTI Clubsport (non disponibile in Italia), GTD e GTE, oltre alla carrozzeria Variant. Tutti questi fattori hanno contribuito a dare nuovo slancio alle vendite a partire dal terzo trimestre.

Questo successo è stato reso possibile in particolare dall’elevata richiesta delle versioni elettrificate: in Europa come in Italia, infatti, una Golf 8 su tre venduta nel 2020 ha una motorizzazione ibrida. Nonostante il perdurare delle difficoltà, gli ultimi mesi dell’anno appena trascorso sono stati dinamici sotto molti punti di vista: delle circa 312.000 Golf consegnate in Europa, circa 179.000 sono state messe su strada nella parte finale del 2020.

Come in molti altri Paesi d’Europa, in Italia la commercializzazione della Golf 8 è di fatto iniziata solo nel secondo semestre dello scorso anno, verso la fine dell’estate. Nonostante il poco tempo di effettiva disponibilità sul mercato, nel 2020 sono state quasi 11.000 le unità immatricolate della Golf di nuova generazione, a fronte di un totale annuale di 20.569 esemplari (dati UNRAE), che ne confermano il primato di più venduta del segmento. Questi dati certificano ancora una volta il costante interesse e il significativo apprezzamento del pubblico italiano verso quella che oramai è la compatta per eccellenza.