Volkswagen ID. Buzz: arriva la versione a passo lungo

L’icona di design tra le auto elettriche fa il suo debutto con l’ultima evoluzione: l’ID. Buzz a passo lungo. Volkswagen celebra il glorioso ritorno del Pulmino VW in Nord America, presentando il suo nuovo modello “Made in Germany” per l’Europa, il Canada e gli Stati Uniti. L’anteprima mondiale dell’ID. Buzz a passo lungo si è tenuta il 2 giugno 2023 ad Huntington Beach, la mecca del surf, sulla Pacific Coast Highway, non lontano da Los Angeles, durante il più grande raduno di Pulmini VW negli Stati Uniti.

L’evento è stato un’occasione per rendere omaggio ai fan del Pulmino VW e celebrare l’amore per questo iconico veicolo. Inoltre, l’America ha dato il benvenuto al nuovo ID. Buzz in grande stile, decretando il 2 giugno come una nuova giornata celebrativa chiamata “Volkswagen Bus Day”.

La scelta del luogo non è stata casuale. Huntington Beach, con la sua affascinante atmosfera surfistica, ha fornito lo sfondo perfetto per il debutto dell’ID. Buzz. Gli appassionati hanno potuto ammirare da vicino il design innovativo, le linee fluide e le caratteristiche tecnologiche avanzate di questo veicolo elettrico iconico. È stata un’opportunità per immergersi nel mondo del design automobilistico di Volkswagen e scoprire come il Pulmino VW sia stato reinventato per l’era elettrica.

Ma l’Europa non è stata da meno nella celebrazione del ritorno del Pulmino VW. Il successivo debutto europeo dell’ID. Buzz è stato pianificato durante l’evento internazionale VW Bus Festival di Hannover, dal 23 al 25 giugno. Questo festival è il più grande raduno europeo di Pulmini VW, e si prevede che più di 6.000 veicoli saranno presenti per festeggiare insieme.