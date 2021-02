Volkswagen: la Fabbrica di Vetro avvia la produzione della ID.3

Il 29 gennaio scorso, sulle linee della Fabbrica di Vetro è stato avviato l’assemblaggio in serie della compatta 100% elettrica Volkswagen ID.3.

Lo stabilimento di Dresda diventa così il secondo a produrre la ID.3, nonché il quarto sito costruttivo al mondo delle auto Volkswagen basate sulla piattaforma modulare elettrica MEB. Questo inizio apre inoltre un nuovo capitolo: nei prossimi anni, la Fabbrica di Vetro diventerà il centro di riferimento per la gamma ID. e i suoi modelli.

L’obiettivo è di diventare una vetrina dell’elettrico del Marchio, grazie all’offerta a Clienti, visitatori e ospiti di un’esperienza completa della gamma ID.: consulenza all’acquisto e test di guida, visite alla linea di produzione, eventi speciali, assemblaggio della ID.3 da parte dei Clienti e fino alla consegna delle vetture elettriche. Un ulteriore fulcro della riconversione strategica è lo sviluppo di un centro per la sperimentazione di progetti pilota innovativi, da applicare poi sulla produzione in larga scala degli stabilimenti.

Il Membro del Consiglio di Amministrazione della Marca, Responsabile per lo Sviluppo Thomas Ulbrich ha dichiarato: “La Volkswagen continua nella sua strategia elettrica, che oltre ai tanti nuovi modelli riguarda anche la trasformazione della rete di produzione globale. A Dresda abbiamo convertito già il quarto sito per la gamma ID. e la piattaforma MEB. Allo stesso tempo, ogni settimana stiamo incrementando la produzione nello stabilimento tedesco di Zwickau e nelle due fabbriche MEB cinesi. Così facendo, riaffermiamo la nostra ambizione di diventare leader a livello mondiale nella mobilità elettrica”. La Fabbrica di Vetro ha un ruolo fondamentale per la marca Volkswagen: in questo luogo visitatori, Clienti e ospiti entrano in contatto diretto con la mobilità del presente e del futuro. Oltre a essere uno stabilimento produttivo, è anche un’attrazione turistica, la sede di eventi, laboratori di test e un centro di consegna delle auto nuove.

La rete di produzione MEB cresce in tutto il mondo

La Fabbrica di Vetro è già il quarto stabilimento al mondo a produrre auto 100% elettriche Volkswagen basate sull’apposita piattaforma modulare MEB. Il primo sito in ordine cronologico è stato quello tedesco di Zwickau, a novembre 2019. Alla fine del 2020, si sono aggiunte le fabbriche cinesi di Anting e Foshan. Insieme, questi quattro stabilimenti hanno una capacità produttiva massima di oltre 900.000 vetture l’anno. I prossimi siti si stanno già preparando per produrre auto basate sulla piattaforma MEB: sono le fabbriche tedesche di Emden e Hannover e quella di Chattanooga, negli Stati Uniti d’America.

Una fabbrica, tante attività

L’assemblaggio della ID.3 non è l’unica attività nella Fabbrica di Vetro di Dresda, che attualmente impiega 380 persone. Di recente, è stata costruita una seconda area per le consegne: un unicum nell’industria automobilistica. L’obiettivo è di consegnare direttamente ai Clienti sempre più auto, passando dalle 1.301 consegne del 2019 e dalle 3.296 del 2020, fino alle oltre 5.000 del 2021. L’obiettivo è di raggiungere circa 9.700 auto l’anno nel 2022. Inoltre, nella Fabbrica di Vetro è stata ampliata la stazione per i test funzionali, dove viene effettuato lo sviluppo di sistemi di assistenza, servizi online, motori e telai. Quello di Dresda è anche uno stabilimento pilota per l’intera Volkswagen, specie in materia di automazione e digitalizzazione di operazioni complesse, tanto nell’assemblaggio quanto nella logistica: qui vengono sviluppate e provate per la prima volta applicazioni di nuove tecnologie che, in un momento successivo, vengono poi applicate nella produzione di grande serie.

La Fabbrica di Vetro di Dresda

Dall’apertura nel 2001, la linea di produzione della Fabbrica di Vetro ha realizzato l’ammiraglia Phaeton (84.235 unità, 2001-2016), la Bentley Flying Spur (2.186 unità, 2005-2006 e 2013-2014) e, dal 2017, la e-Golf (50.401 unità). Quest’ultima ha anche rappresentato l’inizio di una trasformazione strategica del sito in un Centro per la Mobilità del Futuro. Nuove aree di attività avanzate come il programma di start-up Volkswagen Future Mobility Incubator e il laboratorio di formazione Future Mobility Campus, oltre alla creazione dell’area di consegna delle vetture e alla sperimentazione della produzione 4.0, hanno reso la Fabbrica di Vetro pronta per il domani. Questa trasformazione continua a pieno regime con la produzione in serie della ID.3 e le nuove iniziative collegate.